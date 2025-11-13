La Reina Letizia arrasa en su adiós a China: homenaje a la moda española con su look fetiche

Los Reyes Felipe y Letizia se despiden de China tras tres intensos días repletos de compromisos en el país del sol naciente. Tras la esperada cena de gala de este miércoles -en la que la madre de la Princesa Leonor ha deslumbrado recuperando su vestido con perlas de Carolina Herrera- con el presidente de China, Xi Jinping, y la Primera Dama, Peng Liyuan, que estuvo seguida de un concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real en el Gran Teatro Nacional, sus Majestades han puesto el broche de oro a su primer Viaje de Estado a la República Popular de China afrontando su agenda por separado.(Fuente: Casa Real)