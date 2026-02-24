La Reina Sofía, arropada por amigos y familiares, encabeza el homenaje a Irene de Grecia

Madrid, 24 de febrero de 2026. Multitud de familiares y amigos íntimos de la princesa Irene de Grecia, la inseparable y querida hermana de la reina Sofía han querido recordarla este martes en Madrid cuando se cumplen 40 días de su muerte. El lugar elegido, la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, donde se instaló la segunda capilla ardiente de Irene de Grecia después de que la Familia Real la velase en la más estricta intimidad en el Palacio de La Zarzuela horas después de su muerte.