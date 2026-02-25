Manuel González, su cabreo monumental al ser expulsado por sorpresa ante Carlos Lozano en 'GH DÚO'

Manuel González, expulsado frente a Carlos Lozano - TELECINCO.ES

MADRID, 25 Feb. (CHANCE) -

Sorpresa mayúscula en la gala de este martes de 'GH DÚO' que, en plena cuenta atrás para la gran final -cuya fecha no se ha revelado todavía, aunque se especula con que podría celebrarse el domingo 1 de marzo o el martes 3, justo antes del estreno de la nueva edición de 'Supervivientes' el jueves 5-, ha expulsado a un nuevo concursante anunciando que este jueves se celebrará la semifinal del reality.

¿Carlos Lozano o Manuel González? Tras la salvación el pasado domingo de Juanpi y Anita Williams -algo que sus compañeros desconocían y que ella ha mantenido en secreto-, el presentador y el de 'La isla de las tentaciones' se han enfrentado en un intenso y ajustado duelo en la sala de expulsión para saber quién de los dos 'archienemigos' ganaba la batalla, y quién se despedía de la casa a pocos días de que la aventura llegue a su fin.

"La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa... ¡Manuel González!", les ha comunicado Jorge Javier Vázquez mientras el público presente en el plató de Mediaset celebraba la salvación de Carlos gritando su nombre una y otra vez.

Una expulsión que parece que Manuel no se esperaba, reaccionando con muy poca deportividad frente al presentador, al que ha dejado claro que "quiere lejos" de su vida cuando termine el programa. "Cabeza arriba y orgulloso de mi paso por aquí, además de agradecido a todos los que han confiado en mí. Un pedacito de mí se queda en esta casa, que es mi hermana" se ha despedido del público, aprovechando para pedir apoyo para Gloria que, como no podía ser de otro modo, ha sido la concursante más afectada al ver a Carlos regresando a la casa, sin poder contener las lágrimas porque su hermano haya tenido que decir adiós al reality la primera vez que salía nominado.

Un cabreo el de Manuel por su expulsión que no ha terminado aquí, ya que como ha revelado Jorge Javier al final del programa, el de Cádiz "se ha negado a ver la vuelta de Carlos a la casa. Se ha ido antes, se ha cogido un rebote tremendo y ha dicho que 'se acabó la televisión para mí y los realities'", tras su paso por 'LIDLT', 'Supervivientes', y 'GH DÚO'.

LA CURVA DEL AMOR DE MANUEL

Antes de su salida de la casa, Manuel se ha enfrentado a su curva del amor, abriendo su corazón sobre las relaciones sentimentales que han marcado su vida. Ignorando a Anita -con la que vivió un tórrido romance en 'La isla de las tentaciones' y a la que no ha incluido porque literalmente "fueron cuatro días..."- el de Cádiz ha confesado que ha habido 4 mujeres importantes.

Su primera relación fue de adolescente, y ahora esta chica está casada y tiene una hija; a la segunda le fue infiel y la tercera fue Lucía Sánchez, de la que asegura que es "la única persona de la que he estado enamorado de verdad". Con la gaditana en el plató de Mediaset, su ex le ha reconocido que "no ha habido nadie" como ella en su vida y le ha pedido perdón por lo mal que se portó en 'LIDLT', que significó el fin de su noviazgo después de más de 3 años juntos.