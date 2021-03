Rocío Flores reacciona a la serie de su madre: "No tengo miedo"

Faltan tres días para el esperado estreno de "Rocío, la verdad para seguir viva", serie documental en la que Rocío Carrasco romperá 25 años de silencio. Las reacciones siguen sucediéndose, entre ellas la de su hija, Rocío Flores, que asegura que no tiene "miedo a nada". Otro de los familiares que se ha pronunciado es Amador Mohedano, que aunque al principio dijo que no diría nada sobre la serie documental, finalmente ha confesado en el programa de Ana Rosa que no le sorprende la reaparición mediática de su sobrina.