Rozalén habla tras anunciar su retirada de los escenarios: "No es un adiós definitivo"

Rozalén ha aparecido ante los medios de comunicación en unos días frenéticos en su faceta profesional. La cantautora anunció hace unas semanas que había tomado la decisión de retirarse temporalmente de los escenarios. Una noticia que ha conmovido a sus seguidores pero que la manchega ha defendido como un acto de cuidado personal. No obstante, la manchega ha asegurado que "no es un adiós definitivo" y no ha querido poner fecha a su regreso: "Vamos a descansar y ya entonces veremos cómo late el cuerpo".