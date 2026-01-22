Julio Iglesias rompe el silencio y publica unas conversaciones con las mujeres que lo han denunciado

Archivo - CONCIERTO DE JULIO IGLESIAS EN MARBELLA - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 22 Ene. (CHANCE) -

Después de varios días en los que se ha hablado de Julio Iglesias y la difícil situación en la que se encuentra tras las denuncias de dos de sus ex trabajadores domésticas que le acusan de supuestos delitos como agresión sexual, violencia o trata de blancas, el cantante se ha pronunciado públicamente. En esta ocasión, Julio ha recurrido a su cuenta de Instagram para arrojar, según él, un poco de claridad y certeza en todo lo que está ocurriendo. "Ante la negativa de la Fiscalía de España de permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a propocionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente" ha escrito en una de sus historias.

Sin poder hacer nada ante todo lo que se está hablando y especulando sobre su implicación en estos delitos y en cómo están afectando a su reputación e imagen pública, Julio sigue escribiendo: "Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados". Lejos de permanecer en silencio y esperar a que la justicia tome una decisión como muchos esperaban que hiciera, el cantante ha decidido aportar las pruebas que tiene y dejar claro que todo lo que se está diciendo es mentira. "A continuación adjunto algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y manipulación mediática a la que estoy siendo sometido" sentencia el artista en sus historias antes de publicar algunas capturas de conversaciones privadas con estas mujeres en las que aparentemente no hay rastro de ninguno de los delitos que denuncian.

"Hola profesor, buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya pra hacer los ejercicios" se puede leer en uno de los mensajes a los que siguen otros muchos entre los que se encuentra una felicitación de cumpleaños por parte de Stephany Abreu: "Feliz, feliz cumpleaños Julito!!! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo. TE QUIERO. Siempre te recuerdo con cariño. Atte. Stephany Abreu, tu fisioterapeuta para siempre".

Entre las publicaciones, también podemos ver otros supuestos mensajes de María Alejandra Feliz en los que las palabras de cariño son más que evidentes. "Hola Señor, espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo. Está de más decirle que lo quiero mucho y que estoy a la órden" ha compartido Julio Iglesias entre sus conversaciones. Ante este inesperado movimiento por parte del cantante, habrá que esperar para ver cuál es la repercusión y el alcance de estas publicaciones y si finalmente Julio Iglesias deberá sentarse en el banquillo de los acusados.