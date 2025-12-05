Selena, "utilizada y humillada", rompe su silencio tras el polémico fin de 'Sonia y Selena'

'Sonia y Selena' volvían a la música como dúo en la última edición del Benidorm Fest 23 años después de su separación tras alcanzar el éxito con su canción 'Yo quiero bailar'. Y aunque en su momento anunciaron que este regreso iba para largo, hace unos días Sonia Madoc anunciaba el lanzamiento de su primer single en solitario, 'Diva Neón', y Selena Leo no tardaba en reaccionar registrando unilateralmente la marca sin contar con su compañera, que habría respondido comunicando día burofax el fin del grupo. En medio de este controvertido y polémico final, Selena y su agencia de representación, 'Locamente', han convocado a la prensa este viernes para dar su versión de lo sucedido. (Fuente: Europa Press/Instagram)