Adela González no se calla: su postura ante las acusaciones a Julio Iglesias

Adela González en los Premios Iris 2025 en la Real Casa de Correo a 16 de Enero de 2026 en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Ene. (CHANCE) -

Julio Iglesias está en el foco mediático desde que hace unos días se conociera la denuncia por agresión sexual de dos exempleadas del hogar. Una noticia con tirada internacional de la que se defendía días más tarde con un comunicado negando "haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".

Esta semana, la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual celebraba la Cena de Nominados de los Premios Iris y allí se dieron citas numerosos rostros conocidos, entre ellos, la presentadora de televisión Adela González, quien mostró su opinión respecto al caso del artista.

"Hay una cosa clara y rotunda, es un trabajo periodístico de tres años, de medios tan serios como eldiario.es y Univisión, que han estado testando a las mujeres que han denunciado y no solamente a ellas sino casi que a quince personas más. Lo han testificado y está muy bien armado periodísticamente", explicaba la periodista.

En cuanto a la presunción de inocencia del artista, Adela confesaba que tiene todo el derecho, pero recordaba que "la Fiscalía lo está estudiando" y explicaba que "la Fiscalía no estudia todo lo que pasa por sus manos... Con lo cual, vamos viendo".

Además, la comunicadora comentaba que este suceso no puede empañar la carrera musical de Julio porque "son cosas perfectamente compatibles" ya que "este señor tiene una serie de récord guinness por venta de millones de discos, que se lo ha ganado, y no quita para qué, si todo lo que están contando estas mujeres es cierto, pues tenga que pasar por donde tenga que pasar".