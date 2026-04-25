Sofía Palazuelo se sincera sobre el mal trago de Tana Rivera por la cogida de Roca Rey

Madrid, 25 de abril de 2026. El reciente susto sufrido por Andrés Roca Rey en la Maestranza de Sevilla, donde resultó gravemente cogido en plena faena, ha marcado a todo su entorno, incluido el más cercano a Tana Rivera, su actual pareja. La cogida, muy comentada en el mundo taurino por su dureza y por las impactantes imágenes del momento, dejó a muchos de los presentes en tensión y con el corazón en un puño. En ese contexto, las miradas también se han posado en cómo lo ha vivido la hija de Fran Rivera y en el apoyo que ha recibido por parte de su círculo más íntimo. Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar y buena amiga de Tana, ha reconocido abiertamente lo complicado que fue para ella presenciar la cogida en directo.