Tamara Gorro, amiga de Iker Casillas, opina sobre el robo que ha sufrido en su casa

Tamara Gorro ha reaparecido en los 'Premios Dona2' de la fundación Kike Osborne, donde ha recibido un premio por su labor social. Un premio que como ella misma ha comentado, ha recibido con mucho orgullo. Además, ha aprovechado la ocasión para poner en valor la importancia de este tipo de eventos. Y aprovechando su reaparición hemos querido preguntarle por su casa de Ibiza después del temporal y las inundaciones que se han vivido en la zona.Finalmente, aprovechando su cercanía con Iker Casillas, hemos preguntado por como se encuentra el exfutbolista después del robo que ha sufrido en su casa de Madrid.