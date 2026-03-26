Tamara Gorro y Blanca Romero se encuentran por primera vez... sin rastro de Cayetano Rivera

Madrid, 26 de marzo de 2026. Centrada en su recuperación en medio de sus últimos problemas de salud que le han impedido llevar una vida normal, Tamara Gorro ha reaparecido ante las cámaras. Sin rastro de Cayetano Rivera que parece estar más que integrado en el círculo familiar más íntimo de la colaboradora, sí que pudimos ver a Blanca Romero, ex mujer del diestro y madre de su hija mayor Lucía Rivera. Ambas muy correctas y cordiales, se dedicaban bonitas palabras de cariño y admiración demostrando que Cayetano ocupa un lugar muy especial en sus vidas.