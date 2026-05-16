Terelu desvela por qué no estuvo en la presentación del libro de su hija, Alejandra Rubio

Madrid, 16 de mayo de 2026. El pasado 13 de mayo fue un día que el clan Campos tenía marcado en rojo en el calendario, Alejandra Rubio se convertía en escritora de manera oficial gracias a la salida a la calle de su primera novela, Y la presentación del libro la hizo arropada, como no podía ser de otra manera, por su pareja, Carlo Costanzia y con la marcada ausencia de su madre, Terelu Campos, y de su suegra, Mar Flores. Terelu ha querido aclarar los motivos por los que no estuvo presente en el día de Alejandra