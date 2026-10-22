Aficionados al fitness de todo el mundo se reúnen para el gran evento LES MILLS LIVE BARCELONA - LES MILLS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de octubre de 2026.-

LES MILLS FILMING - LIVE BARCELONA 2026 se celebró los días 10 y 11 de octubre en la Fira de Barcelona - Montjuïc, con más de 3.000 asistentes y la grabación de los programas que marcarán el entrenamiento en grupo a partir de 2027.

La Fira de Barcelona - Montjuïc acogió los días 10 y 11 de octubre LES MILLS FILMING - LIVE BARCELONA 2026, la grabación en directo de los nuevos lanzamientos de LES MILLS, que tuvo lugar por primera vez en España. El evento reunió a 3.300 asistentes, con participantes inscritos procedentes de 100 países, que en el plató oficial presenciaron y participaron en la filmación de los programas con los que, a partir de 2027, entrenarán millones de personas en la red internacional de LES MILLS.

Durante las dos jornadas, el recinto funcionó como un plató de producción en directo en el que la música, la iluminación, la realización audiovisual y el entrenamiento se sincronizaron para capturar la versión definitiva de cada lanzamiento.

La experiencia unió a la comunidad del fitness a través de sesiones de entrenamiento innovadoras y divertidas que combinan lo mejor de la tecnología, la cultura, la música, los entrenadores y los productos de alto rendimiento de adidas para apoyar a los aficionados al fitness en cada etapa de su trayectoria de entrenamiento.

Una cita con participación de 100 países

Los participantes inscritos procedían de 100 países. LES MILLS, líder mundial en fitness en grupo, está presente en países de todo el mundo. Con esta edición, Barcelona se incorporó a la lista de sedes internacionales que han acogido el rodaje y LES MILLS LIVE en años anteriores, entre ellas Auckland, Londres, Estocolmo, Ámsterdam, Berlín y Los Ángeles. Entre las personalidades de LES MILLS presentes en el evento se encontraban Phillip Mills, fundador y director de LES MILLS International; Jason Paris, director ejecutivo de LES MILLS International desde el 6 de octubre de 2026; Kylie Gates, directora creativa y entrenadora principal de LES MILLS; Rachael Newsham, Marlon Woods y Sebastián Jaramillo.

Programas grabados ante el público

Durante el evento se grabaron nuevas ediciones de BODYPUMPTM, BODYCOMBATTM, BODYBALANCETM, LES MILLS GRITTM, BODYPUMP HEAVYTM, LES MILLS CORETM, STRENGTH DEVELOPMENTTM y BODYATTACKTM. El material audiovisual resultante servirá de referencia para los lanzamientos que utilizarán los instructores y clubes de la red internacional de LES MILLS a partir de 2027. Los asistentes formaron parte de la imagen final: su energía y sus reacciones, junto con el ambiente de la sala, quedaron integrados en el contenido grabado.

César Navarro, director de operaciones de LES MILLS España, afirmó: Barcelona cuenta con un rico legado deportivo y un panorama del fitness muy dinámico, por lo que era la elección natural para acoger este evento histórico.

Este evento sitúa realmente a España en el mapa como líder mundial en el sector del fitness, y su éxito es testimonio del arduo trabajo de los gimnasios y los instructores para ayudar a las personas a llevar una vida más sana y feliz a través de su pasión compartida por el fitness.

A medida que el sector del fitness sigue creciendo, el deseo de establecer auténticas conexiones sociales está llevando a la gente de nuevo hacia las experiencias de entrenamiento en directo, que proporcionan un sentido de comunidad y una motivación que no se pueden replicar en línea. No hay mayor emoción que un evento LES MILLS LIVE y estamos deseando ver cómo los entrenamientos que hemos grabado aquí inspiran a millones de personas en todo el mundo.

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