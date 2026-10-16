AliExpress Elite llega a España: descuentos exclusivos y ventajas gratuitas para los clientes más fieles

AliExpress Elite - AliExpress

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía lanza su primer programa de membresía gratuito, que ofrece a sus clientes más fieles descuentos exclusivos del 5 %, atención a la cliente personalizada y otras ventajas creadas específicamente para sus clientes. AliExpress ofrecerá entregas al día siguiente para todos sus clientes en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia gracias a la ampliación de su red logística, reforzando así la rapidez y eficiencia de su servicio

Madrid, 16 de octubre de 2026.- AliExpress, el Marketplace internacional de comercio electrónico, lanza AliExpress Elite en España, su primer programa de membresía gratuito, con el que recompensa a sus clientes más fieles con descuentos exclusivos y un servicio de atención al cliente personalizado. La membresía funciona exclusivamente por invitación y se activa automáticamente para aquellos clientes que hayan realizado pedidos en cinco o más días durante el último año y gastado más de 715 € durante el último año.



AliExpress Elite ya está disponible en la aplicación de AliExpress para aquellos usuarios que cumplan los requisitos en España y otros mercados europeos. Los usuarios elegidos para formar parte de AliExpress Elite podrán ver su membresía directamente en la aplicación junto con descuentos exclusivos en una amplia variedad de productos.



"Elite es nuestro primer programa de membresía y hemos tomado una decisión deliberada: que sea gratis. Queremos que nuestros compradores más fieles puedan disfrutar de ventajas adicionales, desde un mayor ahorro hasta un servicio de atención al cliente dedicado. Así reconocemos a los clientes que han contribuido a nuestro crecimiento y seguimos ofreciéndoles más valor. Y esto no ha hecho más que empezar" destaca Eric Zhang, vicepresidente de AliExpress.



Descuentos y devoluciones simplificadas: así funciona AliExpress Elite



• Descuento adicional: los miembros disfrutarán de un 5 % de descuento adicional en millones de productos identificados con la distintiva etiqueta "Elite". Esto incluye artículos de las selecciones Brand+, AliExpress Choice y Local+.



• Mayor ahorro en Elite Day: el primer día de cada mes se celebra Elite Day en AliExpress, un periodo durante el cual los miembros disfrutarán de un descuento del 8 % en distintos productos seleccionados.



• Devoluciones gratuitas simplificadas: los miembros podrán devolver los productos que cumplan los requisitos en un plazo de 15 días desde su entrega, sin necesidad de aportar pruebas adicionales, para disfrutar de una experiencia de devolución sin complicaciones.



AliExpress Elite debuta en el 11.11 impulsando la fidelización

El lanzamiento de Elite coincide con los preparativos del 11.11 de AliExpress, que se celebrará del 1 al 18 de noviembre y constituye el mayor evento de compras de la plataforma. Durante la campaña, los miembros de Elite podrán combinar su descuento de membresía con los precios rebajados del 11.11 en las selecciones Brand+, Choice y Local+, lo que les permitirá ahorrar aún más en sus compras.



Comprar hoy y recibir mañana: AliExpress incorpora entregas al día siguiente en España

AliExpress continúa ampliando su red logística local para mejorar la experiencia de compra de los consumidores europeos, con el lanzamiento de la entrega al día siguiente para productos seleccionados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia, así como en otras zonas de Europa, entre ellas París y Varsovia. De esta forma, los usuarios de AliExpress en las zonas incluidas podrán beneficiarse de un servicio de entrega más rápido y cómodo, reforzando el compromiso de la plataforma con la mejora de su experiencia de compra.

Contacto

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