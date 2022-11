Aliter Abogados: "en un divorcio o separación no se puede dejar nada al azar"

(Información remitida por la empresa firmante)

Todo el mundo sabe, bien por experiencias propias o por gente cercana, lo delicado y desagradable -además de doloroso- que resulta una ruptura sentimental. Sin embargo, una vez la decisión está tomada lo conveniente es regularizar la misma legalmente con el fin de evitar futuros inconvenientes, desencuentros e incluso controversias judiciales. En Aliter Abogados dan consejos sobre cómo afrontar una separación y qué aspectos legales hay que tener en cuenta



Tanto si la pareja ha estado unida mediante matrimonio como si no, es conveniente formalizar un acuerdo entre las partes, ratificado judicialmente, en el que se incluyan las medidas a las que van a acogerse los miembros de la pareja a partir de ese momento. Estas medidas son principalmente, la guarda y custodia de los hijos comunes en caso de haberlos, incluyendo ahora las custodias de los animales en común. Además, hay que prestar atención a la pensión de alimentos, el régimen de visitas, el uso y atribución de la vivienda familiar, así como la contribución a las cargas, entre otras. "En un divorcio o separación no se puede dejar nada al azar", comentan desde Aliter Abogados.

¿Qué pasa si no están casados?

Es importante tener en cuenta que no solamente se debe formalizar un acuerdo en el caso de que exista el vínculo del matrimonio y se pretenda el divorcio o la separación, sino que debe formalizarse en idéntico sentido cuando hay hijos comunes, con independencia que no exista matrimonio entre los progenitores. Sin reparar que las consecuencias de no formalizar legalmente esta situación son más gravosas y entrañan mayores riesgos como por ejemplo con los hijos menores de edad, cuyo régimen de custodia vistas y pensión de alimentos conviene que esté regulado en beneficio de toda la familia. Por ello, el enlace intenta mediar durante todo el proceso en beneficio de la unidad familiar para llegar a un acuerdo regulador que beneficie a todos los miembros de la familia, que no suponga una carga -económica, ni psicológica para ninguno de los progenitores- y que, sobre todo, los menores de edad estén protegidos en todo momento.

Pues bien, llegado a este punto y a pesar que la pareja ya está rota e incluso en algunos casos no hay ya convivencia, muchos de los clientes de Aliter Abogados son reacios a dar este paso debido a las enormes y gravosas cargas económicas que se le avecinan fruto de esta ruptura, como por ejemplo: el pago hipoteca o alquiler de la vivienda común, aparición de nuevos gastos como el mantenimiento de una nueva vivienda... Situaciones comunes que muchas ocasiones impiden a muchas personas dar el paso dado el miedo a que su situación económica se vea repercutida.

Desde Aliter Abogados ofrecen a sus clientes un servicio integral para atender, y dar respuesta, a todas las vicisitudes, dudas e inseguridades que surgen en los momentos de ruptura. Desde el asesoramiento legal previo, la negociación y redacción del convenio regulador, la representación y defensa en juicio en caso de ser necesario, así como la gestión directa, y ayuda, en las posibles deudas contraídas por uno o ambos miembros de la pareja. Este equipo de abogados en Valencia se encarga de la negociación con los bancos en cuanto a la hipoteca que pueda gravar vivienda familiar o segundas residencias. En definitiva, abordan de manera global e integral todos los aspectos que inciden y determinan una ruptura; de tal forma que sus clientes no deban acudir a distintos profesionales especializados en cada una de las áreas facilitándoles así los trámites y tratando que el recorrido sea más llevadero y satisfactorio.

Ante una situación complicada, como es un divorcio, es muy importante estar asesorado por abogados divorcios Valencia que guían en todo momento y se preocupan por hacer más llevadero el proceso, así como ayudan a solventar complicaciones futuras. Contactar con Aliter Abogados para dejarse asesorar; la consulta es completamente gratuita y sus especialistas en derecho de familia estarán encantados en resolver todas las dudas que se puedan presentar durante el proceso. Que el miedo a lo desconocido no impida dar el paso.

