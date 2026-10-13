Allianz y expertos en emergencias impulsan estrategias de prevención tras los incendios forestales de 2026

Jornadas Lecciones aprendidas de los incendios forestales de 2026 - allianz

(Información remitida por la empresa firmante)

La jornada 'Lecciones aprendidas de los incendios forestales de 2026', organizada por la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) con la colaboración de Allianz y el Ayuntamiento de Madrid, reunió a cerca de cien profesionales de emergencias de toda España. Los expertos destacaron la anticipación, la coordinación de servicios de emergencia y el refuerzo de la información y autoprotección ciudadana como prioridades clave. Allianz presentó los resultados de Satellites on Fire

Madrid, 13 de octubre de 2026.- Allianz Seguros avanza en su estrategia de prevención y anticipación frente a incendios forestales. La aseguradora ha colaborado con la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) y el Ayuntamiento de Madrid en la jornada 'Lecciones aprendidas de los incendios forestales de 2026'. El evento reunió en Madrid a cerca de cien profesionales especializados en prevención y gestión de emergencias procedentes de toda España.



El encuentro analizó las principales lecciones de una temporada marcada por grandes incendios forestales. Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo que priorice la prevención y la anticipación, complementando la capacidad de respuesta y extinción ante emergencias cada vez más complejas.



Temas clave: coordinación, vulnerabilidad y autoprotección

La jornada abordó cuestiones prioritarias para la gestión de incendios forestales:



• Coordinación de servicios de emergencia ante incendios de nueva generación.



• Gestión de evacuaciones y confinamientos de grandes grupos de población.



• Vulnerabilidad de zonas de interfaz urbano-forestal, donde viviendas y núcleos de población colindan con masas forestales.



• Formación, información y autoprotección ciudadana como pilares de la prevención.



Entre los asistentes participaron representantes de servicios de bomberos y emergencias de distintas comunidades autónomas, universidades, colegios profesionales, servicios sanitarios, Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias.



También intervinieron Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; Pedro Ruiz, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112; Manuel Orgaz, director general de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid; Carlos Marín de la Bárcena, jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid; y Olivia Loewe, Chief Corporate Affairs & Sustainability Officer de Allianz.



Lecciones de los incendios de 2026: anticiparse para reducir el impacto

La conclusión central de la jornada fue la necesidad de reforzar la prevención y la anticipación como complemento a los medios de extinción. Los expertos subrayaron la importancia de mejorar la gestión del territorio, la coordinación de recursos y la información a la ciudadanía, especialmente en un contexto de temperaturas extremas y vegetación más vulnerable al fuego.



El encuentro también destacó dos factores de riesgo creciente:



• La acumulación de combustible vegetal asociada al abandono rural.



• Los riesgos de la interfaz urbano-forestal, donde la proximidad de viviendas a masas forestales plantea nuevos desafíos para evacuaciones y confinamientos.



Los participantes coincidieron en la necesidad de un modelo integral de prevención que combine gestión del territorio, conocimiento técnico, tecnología, coordinación institucional y autoprotección ciudadana.



Satellites on Fire: de la anticipación tecnológica a la prevención

Mario Anero, Head of Claims de Allianz, presentó la experiencia desarrollada con Satellites on Fire durante el verano de 2026. Esta plataforma de monitorización satelital permite avanzar desde una respuesta reactiva hacia un modelo con mayor capacidad de prevención y anticipación.



Desde junio, la plataforma generó 728 notificaciones de incendios y permitió verificar 126 activaciones de planes de respuesta, asociadas a incendios que afectaron en conjunto a más de 200.000 hectáreas. La combinación de la monitorización satelital con un equipo específico de profesionales de Allianz permitió realizar más de 1,2 millones de comunicaciones preventivas, mediante SMS, correo electrónico, dirigidas a particulares y empresas potencialmente expuestos



La combinación de monitorización satelital con un equipo especializado de profesionales de Allianz permitió alertar a particulares y empresas potencialmente expuestos a incendios.



Colaboración Allianz-APTB: tecnología y conocimiento de campo

La colaboración con APTB permite a Allianz incorporar a su estrategia preventiva el conocimiento de los profesionales que trabajan directamente sobre el terreno. De este modo, la compañía da continuidad a la experiencia desarrollada con Satellites on Fire y combina tecnología, conocimiento experto y divulgación para contribuir a mejorar la prevención y la preparación de la sociedad frente a los incendios forestales.



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la filial principal del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del sector asegurador español. Con presencia en todo el territorio nacional, la compañía cuenta con más de 2.300 empleados y una red de más de 13.000 mediadores.



Allianz Seguros ofrece seguros para particulares (Vida, Salud, Autos, Hogar y Accidentes) y para empresas (Multirriesgos, responsabilidad civil y soluciones personalizadas), combinando atención presencial en su red de sucursales con servicios digitales a través de su aplicación móvil y área de cliente online.Allianz Seguros forma parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, presente en cerca de 70 países y al servicio de alrededor de 97 millones de clientes particulares y corporativos*.



Más información: https://www.allianz.es/.



Estas aseveraciones quedan, como siempre, sujetas a la siguiente nota preventiva.

Contacto

Nombre contacto: Sonia Rodríguez Mosquera

Descripción contacto: Allianz

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