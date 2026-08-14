Andalucía, churros en Madrid y 5 UNESCO en 4 días”: así cambia la IA las peticiones de viaje

La inteligencia artificial está transformando la forma en que los viajeros diseñan sus via - TURISMODEVINO.COM

(Información remitida por la empresa firmante)

Turismodevino ha pasado de 36 peticiones totalmente inviables en 2025 a 80 en 2026, un 225% más

La hiperespecificación se consolida como una de las principales características de esta nueva generación de peticiones

Madrid, 14 de agosto de 2026.

Turismodevino analiza los cambios que está provocando el uso generalizado de la IA en la forma de solicitar viajes a medida y por qué el criterio del experto humano es, más que nunca, clave.

La temporada 2026 ha acelerado de forma notable la manera en que los viajeros buscan y componen sus viajes. Lo que con internet llevó años, con la inteligencia artificial está ocurriendo mucho más rápido. Las agencias especializadas en viajes a medida están recibiendo peticiones con un perfil distinto al de temporadas anteriores.

Turismodevino.com, agencia de viajes líder en enoturismo para viajeros y empresas, y en viajes personalizados para clientes extranjeros a través de su marca Winetourismspain.com, identifica cuatro cambios relevantes que ya se están produciendo:

Clientes extranjeros que contactan en español… con ambigüedad Cada vez más viajeros internacionales, especialmente de Estados Unidos, utilizan herramientas de inteligencia artificial para redactar sus mensajes en castellano. Esto genera una nueva incertidumbre. Hace solo dos años, cuando un cliente estadounidense escribía en español, solía quedar claro que deseaba mantener la conversación en este idioma. Hoy esa certeza ha desaparecido. ¿Domina realmente el español o está usando un traductor? ¿Quiere que los tours se realicen en castellano o llegará esperando que todo se desarrolle en inglés? Esta ambigüedad obliga a las agencias a confirmar aspectos básicos que antes se daban por supuestos. Listas de deseos muy detalladas… y en ocasiones poco realistas Muchos clientes delegan ahora la primera fase de búsqueda en herramientas de inteligencia artificial. El resultado son listados de peticiones muy concretas, pero que en bastantes ocasiones resultan difíciles o imposibles de cumplir. Un ejemplo real recibido recientemente: un cliente solicitaba recorrer Andalucía partiendo desde Madrid, incluir un pueblo del norte de España donde vivían sus antepasados y visitar cinco lugares declarados Patrimonio de la UNESCO… todo ello en solo cuatro días. Este tipo de propuestas, generadas a partir de prompts poco precisos, se han vuelto más frecuentes y obligan a las agencias a filtrar, explicar y reconducir las expectativas desde el primer contacto. No es que la IA haga mal su trabajo, sino que el usuario realiza una petición con un sesgo poco realista al que la herramienta, del mejor modo posible, intenta dar respuesta.

La empresa señala igualmente que no todas estas solicitudes pueden atribuirse necesariamente a viajeros: algunas presentan características que hacen pensar que podrían proceder de sistemas automatizados o agentes de inteligencia artificial utilizados para recopilar información y entrenar procesos de búsqueda.

Un tono más formal y documentado Los clientes llegan con un lenguaje más técnico y con información previamente generada por herramientas de IA. Esto cambia la dinámica de las conversaciones, especialmente cuando se trata de resolver incidencias o ajustar propuestas. Aumento del volumen de consultas y revisiones de precio La facilidad para generar y enviar peticiones con ayuda de la inteligencia artificial ha multiplicado el número de solicitudes que reciben las agencias. Muchas de ellas llegan con textos muy similares, lo que exige sistemas de filtrado más ágiles y eficientes. Además, tras la propuesta inicial suelen llegar peticiones de revisión con análisis detallados de precios que, en muchas ocasiones, parecen basados en medias y no tienen en cuenta ni la calidad de los servicios incluidos ni los cambios de precio por estacionalidad. No se trata de que la inteligencia artificial del usuario haga un trabajo poco profundo, sino de que muchos prompts del cliente pueden estar orientados a encontrar el punto débil de una propuesta o argumentos para negociar el precio.

El valor del experto se refuerza

Ante este nuevo escenario, el papel del profesional con conocimiento real del producto cobra todavía más importancia. Las empresas que se limiten a responder de forma automática, sin un criterio experto bien entrenado, corren el riesgo de ofrecer un servicio poco diferencial.

“Una de las estrategias que usamos es proteger el conocimiento para uso interno. Hace unos años tenía sentido publicar mucha información detallada para posicionarse en buscadores. Ahora esa lógica ha cambiado. Queremos que las herramientas de inteligencia artificial nos perciban como especialistas, pero el conocimiento profundo tiene que seguir residiendo en el equipo humano que recorre el terreno, compara opciones y escucha a los clientes. Cada empresa tiene que encontrar cómo responder. Algunos colegas están encantados porque la IA les está trayendo más negocio. Otros están muy nerviosos por lo contrario. En nuestro caso pensamos que se gane o pierda por la tendencia, lo importante, es entender qué ocurre y actuar en consecuencia,”, explica Lechuga, responsable de Turismodevino y Winetourismspain.

Según la empresa, el reto no consiste en rechazar la tecnología, sino en usarla con criterio. “No se trata de devolver un simple listado de posibles visitas. Se trata de saber por qué una actividad concreta será la más adecuada para ese cliente en particular”.

Tecnología al servicio del conocimiento

Son muchas las empresas turísticas que están buscando como dar respuesta a esta nueva realidad. En el caso de Turismodevino, han desarrollado un nuevo proceso de generación de propuestas que combina la eficiencia de la inteligencia artificial con el criterio de sus expertos. El sistema permite detectar de forma rápida aquellos elementos de una petición que resultan inviables o de difícil encaje.

“Cuando recibimos una lista de deseos, nuestro objetivo es identificar con claridad lo que es viable, explicar con transparencia las limitaciones de la petición inicial y, a partir de ahí, construir una propuesta realista y de mayor valor. La tecnología nos ayuda a ser más ágiles; el criterio humano es lo que marca la diferencia”, señala Lechuga.

La empresa utiliza la inteligencia artificial especialmente en las tareas más repetitivas (organización de información y presentación de propuestas), reservando el tiempo de sus especialistas para el análisis y la personalización real.

Mirando a los próximos años

Lechuga considera que en los próximos años se consolidará un diálogo entre los agentes de los clientes y los de las empresas de servicios. En ese contexto, la calidad del entrenamiento de esos sistemas será determinante.

“Nuestro horizonte de trabajo es de unos cinco años. La tecnología avanza muy rápido y es difícil hacer previsiones más largas. Lo que sí tenemos claro es que queremos responder de forma eficiente, honesta y con valor real. No se trata de devolver automáticamente lo que genera una herramienta, sino de aportar el criterio de quien conoce el producto en profundidad”, concluye.

Sobre Turismodevino Turismodevino.com es una agencia de viajes y portal líder en enoturismo para viajeros y empresas, y en viajes personalizados en España, Portugal y sur de Francia para clientes extranjeros a través de su agencia de tours Winetourismspain. Combina el conocimiento profundo del producto con el uso inteligente de la tecnología para ofrecer propuestas personalizadas, viables y de alto valor.