Aniversario Nicols 2026: más de un siglo de tradición, familia y pasión por la joyería

Aniversario Nicols - Nicols

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 23 al 25 de octubre, la histórica casa joyera madrileña celebra una de sus fechas más especiales

Madrid, 20 de octubre.- Hay cumpleaños que van más allá de una celebración personal. En Joyería Nicols, el 25 de octubre es una fecha especialmente señalada en el calendario. Es el cumpleaños del Señor Nicols y, con él, llega una de las celebraciones más especiales de la firma: el Aniversario Nicols.



Una ocasión que, año tras año, se convierte en un homenaje a la historia de una familia dedicada al mundo de la joyería y a todas las personas que han formado parte de su trayectoria.



Más de un siglo de tradición joyera

La historia de Nicols comenzó en Madrid en 1917 y, desde entonces, la firma ha mantenido una estrecha relación con la fabricación artesanal de joyas y el trabajo con piedras preciosas.



Con taller propio en Madrid y más de un siglo de trayectoria, la casa ha sabido evolucionar sin perder su esencia, combinando técnicas tradicionales con diseños contemporáneos y manteniendo su carácter familiar como una de sus principales señas de identidad.



En el centro de esta historia se encuentra el Señor Nicols, una figura que representa la continuidad de una filosofía basada en el conocimiento del oficio, la atención personalizada y la pasión por crear joyas destinadas a acompañar momentos importantes.



Una celebración para quienes forman parte de la historia de Nicols

Del 23 al 25 de octubre, la firma celebrará una nueva edición de su aniversario, una cita que busca poner en valor algo que siempre ha formado parte de su identidad: la relación cercana con sus clientes.



"Para nosotros, el Aniversario Nicols es mucho más que una fecha en el calendario. Es una oportunidad para celebrar nuestra historia y, sobre todo, agradecer la confianza de todas las personas que han formado parte de ella. Muchas familias nos han acompañado durante generaciones, y poder seguir presentes en sus momentos más importantes es lo que da verdadero sentido a nuestro trabajo", señala Dani Nicols, CMO de Joyería Nicols.



La firma invita a descubrir su universo de joyería y relojería a través de sus boutiques y de su página web, www.nicols.es.





Contacto

Nombre contacto: Sonsoles Gónzalez

Descripción contacto: Nicols

Teléfono de contacto: 91 577 66 63

