(Información remitida por la empresa firmante)

La destilería de Gran Canaria y la histórica bodega de Lanzarote presentan Arehucas Single Cask Malvasía Volcánica Finish 2006, una creación exclusiva que combina 19 años de envejecimiento con 21 meses de afinamiento en barricas de vino de Malvasía Volcánica.

Arucas, 26 de noviembre de 2026. Dos islas, dos historias centenarias y una misma manera de entender el valor de la tradición. Destilerías Arehucas y Bodegas El Grifo han unido su experiencia y su estrecha vinculación con el territorio canario para dar vida a Arehucas Single Cask Malvasía Volcánica Finish 2006, una edición limitada que conecta el universo del ron añejo con la singularidad de uno de los vinos más representativos de Lanzarote.

La nueva referencia nace del encuentro entre dos formas de interpretar el paso del tiempo: la crianza paciente de los destilados de Arehucas y la personalidad inconfundible de los vinos elaborados con Malvasía Volcánica, una variedad profundamente ligada al paisaje y a la historia vitivinícola de Lanzarote. El resultado es una creación excepcional, concebida para quienes valoran la autenticidad, las elaboraciones cuidadas y los productos capaces de contar una historia a través de su origen.

El proceso de elaboración de este ron es una de las grandes claves de su singularidad. El aguardiente que da origen a Arehucas Single Cask Malvasía Volcánica Finish 2006 ha permanecido 19 años en barricas de roble americano cuidadosamente seleccionadas, desarrollando durante su envejecimiento la complejidad y el carácter propios de un ron de larga crianza.

Posteriormente, ha experimentado un afinamiento de 21 meses en dos barricas que anteriormente habían contenido un vino Canari de Malvasía Volcánica de la añada 1956, incorporando así la huella de un vino histórico a la personalidad del destilado. Una uva estrechamente vinculada al legendario vino Canari, que alcanzó un extraordinario prestigio internacional durante los siglos XVI y XVII y conquistó las mesas de las principales cortes europeas.

Esta referencia se integra en la colección Single Cask de Arehucas, caracterizada por la selección individual de barricas y por la personalidad propia de cada elaboración. Una propuesta que pone en valor la exclusividad, la paciencia y el cuidado de los detalles.

La elección de la Malvasía Volcánica no es casual, es una manera de incorporar a este ron una parte esencial de la identidad de Lanzarote. Tras las erupciones volcánicas del siglo XVIII, los viticultores de la isla desarrollaron una forma extraordinaria de cultivar la vid sobre un paisaje cubierto de ceniza volcánica, transformando unas condiciones aparentemente adversas en uno de los sistemas agrícolas más singulares del mundo. En ese entorno, la Malvasía Volcánica encontró un territorio en el que desarrollar una personalidad propia, dando lugar a vinos reconocibles por su frescura, acidez y marcada identidad.

Precisamente esa singularidad es la que inspira esta colaboración entre Arehucas y El Grifo, llevar la esencia del paisaje volcánico de Lanzarote al universo de los grandes rones añejos de Canarias. La iniciativa representa, además, un encuentro entre dos islas que comparten una profunda tradición productora y una voluntad común de preservar su patrimonio mientras exploran nuevas posibilidades de elaboración.

Arehucas Single Cask Malvasía Volcánica Finish 2006 se presenta en un estuche de diseño cuidado, con una estructura de madera y paneles desplegables que permiten descubrir la botella y recorrer visualmente la historia de esta colaboración.

Los tonos oscuros, los detalles dorados y las referencias gráficas al paisaje volcánico de Lanzarote refuerzan la identidad de una edición concebida para convertirse también en una pieza especial para coleccionistas y amantes de los destilados premium. Cada detalle del conjunto responde a una misma idea: poner en valor el producto y el relato que lo acompaña, desde su origen hasta el momento de disfrutarlo.

Esta edición limitada podrá encontrarse en la sección gourmet de las principales cadenas de alimentación, en licorerías especializadas y en la propia Destilería. Con este lanzamiento, Arehucas y El Grifo ponen de manifiesto que la tradición no es incompatible con la innovación y que algunos de los proyectos más singulares nacen, precisamente, cuando dos grandes historias encuentran una nueva manera de contarse.

Sobre Destilerías Arehucas

Fundada en 1884 en Arucas, Gran Canaria, Destilerías Arehucas es una de las firmas más emblemáticas del sector de los destilados en Canarias. Su historia, vinculada a la tradición ronera del archipiélago, combina el conocimiento acumulado durante generaciones con una apuesta por la innovación, la calidad y el desarrollo de nuevas referencias que mantienen viva su identidad.

Sobre Bodegas El Grifo

Fundada en 1775 en Lanzarote, Bodegas El Grifo es una de las firmas más emblemáticas del sector vitivinícola en Canarias. Su historia, ligada al paisaje volcánico de La Geria, donde las cepas crecen en hoyos de ceniza y en chabocos, combina una tradición transmitida de generación en generación con una apuesta por la innovación, la cultura y la sostenibilidad que define su identidad.

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Emisor: Destilerías Arehucas

Contacto: Destilerías Arehucas

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