Arola se acoge a la Ley de Segunda Oportunidad de la mano de Repara tu Deuda abogados

El hermano del conocido chef Sergi Arola, que también se ha declarado en concurso, contempla una deuda de cerca de 220.000 €. El concurso de Eduard Arola está en fase judicial en el Juzgado de lo Mercantil nº10 de Barcelona

El empresario Eduard Arola, hermano del conocido chef Sergi Arola, ha decidido acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad tras, según sus palabras, pasar cinco años endeudándose y no ver salida. Tras dirigir distintos establecimientos de restauración, en 2010 Eduard Arola puso en marcha su conocido gastrobar en Barcelona y al poco de abrir se vio azotado por la crisis económica que el país arrastraba desde 2008.

“Pasé cinco años endeudándome -explica Eduard- hasta que me vi en concurso de acreedores y renunciando como administrador. Luego conocí la Ley de Segunda Oportunidad y a Repara tu Deuda abogados y no puedo estar más agradecido. Si no hubiese sido así, habría estado arrastrando deudas toda mi vida”. Eduard había acumulado una deuda de 200.195 euros con cuatro entidades bancarias y también debía dinero a la Seguridad Social, 16.513 euros. “Dejé de pagar la Seguridad Social para poder pagar a mis empleados. Es así de duro, pero no veía otra manera de hacerlo”. Como él mismo afirma, no solamente se ha visto afectado a nivel económico por esta situación, sino que también le ha comportado cambios en su vida personal: “Este escenario hizo que me divorciase, que acabase buscando ingresos como podía para mantener a mis dos hijos y que lo pasara muy mal psicológicamente”.

Los abogados de Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, resaltan la rapidez en el caso de Eduard Arola: “Gracias a nuestra app, Myrepara, se han podido agilizar al máximo los trámites en el caso de Eduard. Nos personamos en su concurso en noviembre de 2020 y en la actualidad el juzgado ya ha solicitado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), con el que Eduard quedará libre de todas sus deudas”.

