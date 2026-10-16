La Asociación Mujeres del Vino, Toni Albiol y Família Nin-Ortiz, galardonados con los XXXIV Premios Gla d’Or

Premiados XXXIV Premios Gla d'Or - Aecork

(Información remitida por la empresa firmante)

A lo largo de su historia, estos galardones ya han proclamado a cerca de ochenta embajadores del corcho

Palafrugell, 16 de octubre de 2026.- La Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña (AECORK) ha entregado este jueves por la noche los XXXIV Premios Gla d’Or, la máxima distinción del sector corchero catalán, en un acto celebrado en el Hotel Mas de Torrent (Baix Empordà). Unos galardones que, desde 1990, reconocen la labor de personas, entidades e instituciones que contribuyen a proyectar los valores del corcho y a reforzar su vínculo con el vino, la cultura y el patrimonio gastronómico del país.



Joan J. Puig, presidente de AECORK, destacó que "estos premios son una muestra de la conexión histórica e indisociable entre el corcho, el vino y nuestra cultura. A lo largo de los años, los empresarios del corcho hemos tenido el honor de reconocer a figuras relevantes del ámbito de la viticultura, la gastronomía, la comunicación y la política, que con su voz han contribuido a dar proyección internacional a nuestro sector y a poner de relieve que trabajamos con un material noble que ofrece prestaciones inigualables a los vinos y que es el mejor aliado del medio ambiente".



Los galardonados de 2026

Asociación Mujeres del Vino. Por su compromiso con el reconocimiento y la visibilización de las mujeres en el mundo del vino, y por su labor de creación de referentes y de promoción de la igualdad en el sector vitivinícola.



Toni Albiol. Por su trayectoria y dedicación a la difusión del conocimiento y la cultura del vino, y por su contribución a acercar el mundo vitivinícola a la sociedad y a poner en valor el vino como expresión de la identidad.



Família Nin-Ortiz. Por su contribución a la preservación del patrimonio vitícola, poniendo en valor, a través de sus vinos, la identidad, la riqueza y el legado vitivinícola del Priorat.



El valor de los Premios Gla d’Or

A lo largo de más de tres décadas, los Premios Gla d’Or han reconocido a cerca de ochenta embajadores del corcho, entre los que destacan nombres como Álvaro Palacios, el Comité de la Champagne, la Federación Española del Vino, los hermanos Roca o la Barcelona Wine Week.



El galardón, una insignia en forma de bellota, simboliza la conexión con el alcornoque y con el compromiso de un sector que representa sostenibilidad, innovación y calidad. La entrega de los premios constituye una oportunidad para acercar a prescriptores de ámbito internacional al corcho y reforzar su condición de aliado indispensable del vino, como único tapón 100 % natural, reutilizable y reciclable que contribuye a una maduración óptima y a la reducción de la huella de carbono.



Apoyo institucional y empresarial

El acto de entrega de los Gla d’Or 2026 ha sido posible gracias a la colaboración de la Diputación de Girona, Girona Excel·lent, Ayuntamiento de Palafrugell, Vidal Vidal Roig, ERSM Insurance Brokers, Transports Ayach, Gravats J. Ros, Neteges Eko, Miralles Consultors y Parató Viticultors.



Se pueden descargar las imágenes del evento en el siguiente enlace (7 días para descargar):



https://we.tl/t-vWQd0WwVt0Y45TuD





Contacto

Nombre contacto: Mari Cuena

Descripción contacto: Aecork

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