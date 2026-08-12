Atos fortalece su apuesta por las startups

Foto de recurso - Atos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de agosto de 2026.- La compañía ha potenciado su compromiso con el programa estatal francés 'Je Choisis la French Tech' ('Elijo la French Tech'). Esta iniciativa busca estrechar la cooperación entre grandes empresas y las tecnológicas emergentes para impulsar la innovación y el liderazgo.

Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial (IA), ha anunciado la renovación de su compromiso con el programa nacional francés 'Je Choisis la French Tech' ('Elijo la French Tech'), reforzando así su colaboración con el ecosistema de startups de este país. Esta iniciativa busca estrechar la cooperación entre grandes empresas y compañías tecnológicas emergentes para impulsar la innovación y favorecer la creación de nuevos líderes tecnológicos.



Con este nuevo impulso, Atos se suma al compromiso promovido por la French Tech Mission, junto a otros grandes grupos empresariales, con el objetivo de superar los 2.000 millones de euros en compras a startups francesas y fortalecer un verdadero "reflejo French Tech" en las estrategias de innovación y adquisición de tecnología.



La iniciativa refleja la apuesta de Atos por incorporar soluciones tecnológicas francesas de excelencia que contribuyan a reforzar su autonomía estratégica, acelerar su transformación y ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras de alto valor añadido.



Un compromiso estructurado para acelerar la innovación abierta

En el marco del programa, Atos trabajará estrechamente con la French Tech Mission para definir una hoja de ruta alineada con sus prioridades estratégicas, identificar startups con un elevado potencial y desarrollar colaboraciones concretas mediante proyectos piloto y despliegues a escala.



Aunque el programa 'Je Choisis la French Tech' no establece un marco contractual formal, sí se articula sobre una colaboración basada en la confianza y en objetivos medibles, especialmente en lo relativo a compras y proyectos conjuntos con startups francesas.



Entre las principales líneas de actuación destacan:



• Reforzar la identificación y evaluación de startups francesas.



• Potenciar la conexión con programas de la French Tech, como Next40/120 y French Tech 2030, entre otros.



• Organizar encuentros e iniciativas conjuntas entre Atos y el ecosistema emprendedor.



• Realizar un seguimiento mediante indicadores que permitan medir el impacto de las colaboraciones.



Prioridades alineadas con los grandes retos tecnológicos y sociales

Atos centrará sus esfuerzos en ámbitos estratégicos que responden tanto a sus prioridades de negocio como a las necesidades de transformación digital y resiliencia de sus clientes, entre ellos:



• Ciberseguridad y centros de operaciones de seguridad (SOC) basados en inteligencia artificial.



• Inteligencia artificial y tecnologías de IA agéntica.



• Soberanía digital.



• Territorios inteligentes (Smart Territories).



• Gemelos digitales medioambientales y resiliencia climática.



• Movilidad del futuro e industria inteligente.



El programa Scaler y la red de Inno'Labs, impulsores de la colaboración con startups

Para materializar esta estrategia, Atos se apoyará en su programa Scaler, diseñado para acelerar la colaboración con startups y facilitar el despliegue a gran escala de sus soluciones entre los clientes de la compañía.



Asimismo, contará con el respaldo de su red de Inno'Labs, cuya presencia territorial permite identificar desde fases muy tempranas startups con un elevado potencial de crecimiento en distintas regiones de Francia.



Gracias a Scaler y a los Inno'Labs, Atos facilita la integración de las tecnologías desarrolladas por estas empresas emergentes en entornos corporativos complejos y contribuye a su industrialización, combinándolas con sus capacidades en cloud, ciberseguridad e inteligencia artificial. Este enfoque permite a las startups acelerar su crecimiento mientras ofrece a los clientes de Atos un acceso más rápido a las innovaciones tecnológicas más avanzadas.



Para obtener más información sobre las iniciativas de Atos dirigidas al ecosistema emprendedor, visitar Atos Scaler - The Open Innovation Accelerator - Atos y la página web de Inno'Labs Co-Innover pour accélérer votre transformation - Atos.



Emisor: Atos

Contacto

Nombre contacto: Inma Moscardó

Descripción contacto: GPS Comunicación e Imagen

Teléfono de contacto: 620 059 329



