(Información remitida por la empresa firmante)

- Autocontrol da la razón a García Carrión frente al anuncio de Viña Albali Reserva de Félix Solis

El Jurado de la Publicidad declara que dicho anuncio no cumple el principio de veracidad y le obliga a su rectificación.

Por otra parte, ha adquirido firmeza la sentencia 576/2026 de 18 de junio de 2026 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, que desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Félix Solis por la campaña de publicidad comparativa de García Carrión emitida en el año 2023, imponiendo a Félix Solis las costas de primera y segunda instancia.

Emisor: GARCÍA-CARRIÓN

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