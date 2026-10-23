Un autónomo de Madrid (Comunidad de Madrid) cancela 29.848,72 € con Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en aplicar y gestionar la Ley de Segunda Oportunidad en toda España, ha conseguido cancelar 29.848,72 euros a un hombre de Madrid (Comunidad de Madrid). La resolución le permite dejar atrás una situación económica insostenible después de que la pandemia truncara su actividad como autónomo.

El vehículo que necesitaba para trabajar acabó marcando el inicio de sus deudas

Durante la pandemia, las empresas a las que prestaba el servicio cancelaron su solicitud de servicio, con lo que su facturación se vio gravemente afectada. Así describen los abogados de Repara tu Deuda el golpe económico que sufrió el afectado cuando desaparecieron los encargos de los que dependía su actividad profesional.

El hombre había solicitado financiación para comprar un vehículo de segunda mano que necesitaba para transportar mercancías durante su etapa como autónomo. Aquella inversión, destinada a desarrollar su actividad, se convirtió en una obligación difícil de sostener tras la pérdida de ingresos.

Los letrados explican que, ante la falta de ingresos suficientes, comenzó a solicitar nuevos créditos para atender algunos pagos. La situación empeoró cuando tuvo que darse de baja como autónomo y buscar otras oportunidades laborales.

Aunque encontró empleo, los contratos eran temporales y a tiempo parcial. Esta inestabilidad le impidió recuperar el equilibrio económico. Sin capacidad para cubrir los préstamos y sus necesidades familiares, recurrió nuevamente a la financiación, hasta acumular obligaciones que ya no podía afrontar. Actualmente, sus ingresos apenas alcanzan para los gastos esenciales.

Cuando las deudas frenan el camino, la ley permite buscar otra salida

La Ley de Segunda Oportunidad, introducida en España en 2015, permite a particulares y autónomos insolventes solicitar la cancelación de sus obligaciones cuando cumplen los requisitos legales. Su aplicación ofrece distintas posibilidades para aliviar la presión económica.

-Cancelación de deudas: permite exonerar la totalidad de las obligaciones que legalmente puedan cancelarse.

-Situación de los avalistas: contempla el análisis de las garantías personales para valorar las alternativas disponibles.

- Fin de las llamadas de reclamación: las deudas exoneradas dejan de ser exigibles al afectado.

- Suspensión de embargos sobre la nómina: puede producirse en los supuestos previstos durante el procedimiento.

-Salida de ASNEF: permite solicitar la eliminación de los registros vinculados a las obligaciones canceladas.

Además de su especialización en derecho concursal, Repara tu Deuda Abogados trabaja en la defensa de los consumidores. El despacho analiza contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas y estudiar las vías de reclamación correspondientes.

La cancelación permite al afectado mirar hacia adelante sin que la pérdida de su actividad profesional siga marcando cada decisión económica. Su experiencia recuerda que un revés laboral no tiene por qué convertirse en una condena financiera permanente. Una idea que los abogados de Repara tu Deuda resumen en una frase: Cuando el trabajo desaparece, las deudas no deberían arrebatar también la posibilidad de reconstruir el futuro.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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