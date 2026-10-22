BlackBau quiere democratizar la inversión inmobiliaria de lujo con blockchain - Black Bau

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma de inversión inmobiliaria tokenizada presentó su primer proyecto, S’Illot Mallorca, en un encuentro exclusivo en Villa 745, en Teià, con el patrocinio de dos referentes del automóvil de lujo y la cobertura de TV Mataró.

Mallorca, 22 de octubre de 2026.- ¿Y si acceder a oportunidades de inversión inmobiliaria de lujo dejara de exigir la compra de una propiedad entera? Esa es la apuesta de BlackBau, una plataforma que combina activos inmobiliarios, inversión fraccionada y tecnología blockchain para abrir nuevas vías de participación en el mercado del real estate.

La compañía presentó su propuesta ante inversores, empresarios y profesionales del sector en un evento exclusivo celebrado en Villa 745, en Teià (Barcelona). El encuentro contó entre otros con el patrocinio de Lamborghini Barcelona y Bentley Barcelona, dos marcas emblemáticas del automóvil de lujo, y despertó el interés de medios de comunicación, entre ellos TV Mataró, que se hizo eco de la presentación.

Más allá de la puesta en escena, el encuentro sirvió para dar a conocer una propuesta empresarial que busca conectar tres ámbitos: el mercado inmobiliario, las nuevas tecnologías financieras y el acceso a oportunidades de inversión.

Invertir en inmobiliario de lujo sin comprar una propiedad completa

BlackBau apuesta por la tokenización inmobiliaria, un modelo que utiliza tecnología blockchain para representar digitalmente determinados derechos vinculados a una inversión. Según la información publicada por la compañía, su plataforma ofrece acceso a proyectos desde 250 euros.

La propuesta busca reducir la barrera económica de entrada a determinadas operaciones inmobiliarias, permitiendo que los inversores participen sin tener que financiar individualmente la adquisición completa de un inmueble.

El modelo requiere, no obstante, analizar las condiciones y la estructura jurídica de cada operación: la tokenización no implica necesariamente adquirir una parte directa de la propiedad registral ni garantiza liquidez o rentabilidad.

S’Illot, Mallorca: el primer proyecto de la plataforma

Uno de los anuncios centrales de la presentación fue S’Illot, en Mallorca, el primer proyecto de inversión presentado por BlackBau.

La iniciativa constituye el primer caso concreto con el que la compañía da a conocer su propuesta al mercado. El interés empresarial está en comprobar cómo se articulan la selección del activo, la estructura legal de la inversión y la participación de los inversores a través de la plataforma.

La elección de Mallorca sitúa el proyecto en un mercado inmobiliario de gran atractivo, mientras que el uso de blockchain introduce una nueva dimensión tecnológica en la forma de estructurar y documentar la inversión.

Cuando el real estate se encuentra con el lujo y la tecnología

La presencia de Lamborghini Barcelona y Bentley Barcelona como patrocinadores añadió al encuentro una dimensión vinculada al lujo, la exclusividad y el networking empresarial. El evento contó también con la asistencia de celebridades del fútbol, representantes de agencias de valores y entidades bancarias, consolidándose como un punto de encuentro entre el deporte, las finanzas y el ecosistema de los activos digitales.

En este contexto, se celebró una mesa redonda con la participación de Ursus-3-Capital, agencia de valores registrada en la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), Onyze, especializada en la custodia de activos digitales, Ricardo Aguilar, CEO de Tailor & Bau, y Xabier Baldó, que permitió abordar diferentes perspectivas del sector financiero y las nuevas oportunidades de inversión. Por su parte, la cobertura de TV Mataró contribuyó a trasladar la presentación más allá de los asistentes al evento, ampliando su alcance y visibilidad.

La combinación de inversión inmobiliaria, tecnología y marcas de prestigio proporcionó el contexto para presentar públicamente la visión de BlackBau: facilitar nuevas formas de participación en el mercado inmobiliario mediante una infraestructura digital.

Pero el verdadero reto de la compañía va más allá de la tecnología o de la visibilidad de su lanzamiento. Su crecimiento dependerá de la capacidad para generar confianza, seleccionar buenos activos, ejecutar sus proyectos y demostrar resultados verificables.

La pregunta que plantea BlackBau es si la inversión inmobiliaria puede evolucionar hacia un modelo más accesible sin perder de vista lo esencial: la calidad del activo, la transparencia y la protección del inversor.

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