El bufete Ortiz Blanco y Asociados, recibe el premio San Ivo a la Justicia Social

El conocido bufete extremeño, recibe el preciado galardón que concede la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación

Madrid, 28 de febrero de 2023.- El pasado 10 de febrero, la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación, entregó el prestigioso Premio San Ivo a la Justicia Social, el cual se otorga a profesionales de la Judicatura con licenciatura en derecho.

Ortiz Blanco y Asociados, es un conocido despachos de abogados situado en Zafra, Badajoz, prestan un asesoramiento integral, empatizan con el cliente y tienen la preocupación constante por entender sus necesidades. Este despacho, tiene como máxima, el entender la abogacía como la posibilidad de ayudar al que lo necesita. Parten de la base, de que la mayoría de la gente acude a ellos buscando una solución, una ayuda e incluso en algunas circunstancias un refugio.

Ellos pueden ayudar, tranquilizar y orientar, ese privilegio no lo pueden malgastar. "No se nos escapa que muchos abogados no entienden la profesión así. Allá ellos. Pueden asegurar, que, en muchas circunstancias, una lagrima de alegría, un abrazo o una mirada de agradecimiento, cuando han podido ayudar, vale más que el cobro de cualquier minuta". Les enorgullece decir que con esta filosofía empezaron 2 abogados, hoy en día, son entre socios y colaboradores 10 profesionales al servicio de la gente.

"Algo que hoy en el mundo esta muy olvidado, en el día a día, pensar un poco en los demás y ayudarlos en todo lo posible". En Ortiz Blanco y abogados, el cliente y sus necesidades son lo principal.

Se puede conocer el bufete en https://abogadosortizblancoasociados.es

Con este premio se quiere ensalzar la figura de San Ivo, más conocido como "abogado de los pobres", que siempre luchó porque prevaleciera la Justicia por encima de las clases y el dinero, siempre fue un defensor de las causas justas.

La Asociación Europea de Industria, Tecnología e innovación, conocida como AEITI, se fundó en 2019, con el fin de ayudar y apoyar a la empresa española en su competitividad en Europa y el mundo, a pesar de la pandemia han logrado seguir adelante, el 26 de diciembre de 2021, firmaron un acuerdo de colaboración mutua con la Asociación China, EU China, science, technology committe, participada por la Unión Europea y el Gobierno chino, en base al acuerdo de colaboración firmado en 2017 entre el gobierno chino y la UE.

Así mismo han firmado un acuerdo de colaboración cultural y empresarial con la Fundación de Miami, INSJ, red internacional de periodismo social, que es una Fundación de referencia en Florida.

AEITI, tiene como presidente a D. Jordi Bentanachs y vicepresidenta a Dña. Rosa María Puentedura, reputados empresarios españoles, siendo socios de honor, el conocido periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo de Málaga D. Manuel García Marcos.

