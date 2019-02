Campanile sigue apostando por su sistema de detección de emociones faciales en sus hoteles

Publicado 27/02/2019 11:43:11 CET

Tras el éxito de esta iniciativa, la cadena decide instalarlo también en el establecimiento de Alcalá de Henares.

Este sistema, pionero en el sector hotelero, mide el grado de satisfacción de los clientes y permite a la compañía mejorar los protocolos de atención al cliente.

Barcelona, 26 de febrero de 2019.- La cadena hotelera Campanile sigue apostando por su sistema de detección de emociones faciales de sus clientes. Un año después de su implantación en el hotel de Cornellà (Barcelona), la compañía ha decidido instalar también este sensor en el establecimiento de Alcalá de Henares.

Se trata de una iniciativa pionera en el sector hotelero de España, llevada a cabo conjuntamente con imotion Analytics, que permite a la compañía evaluar y mejorar sus protocolos de atención al cliente con el objetivo de que el huésped se sienta mucho más cómodo en el hotel.

La Project Coordinator en Louvre Hotels España y para la marca Campanile, Camille Gil, ha explicado que la instalación de este sistema "ha sido un éxito" y, gracias a él, "hemos podido mejorar los protocolos de atención al cliente para que nuestros clientes se sientan más felices y su estancia sea más agradable, ofreciéndoles a un servicio de excelencia". "Por ejemplo, cuando un cliente ha perdido un vuelo lo tenemos en cuenta de cara a ofrecer un trato basado en la eficiencia y la empatía", ha destacado.

Campanile, tras llegar a un acuerdo con la startup imotion Analytics, instaló el pasado año en la recepción del hotel de Cornellà un sensor que combina vídeo con infrarrojos para detectar la reacción emocional de sus huéspedes. La información obtenida se procesa posteriormente y se obtiene una valoración de la experiencia de los clientes en el hotel.

Camille Gil ha destacado que con este nuevo servicio la compañía pretende "medir el impacto" de su relación con el cliente con el objetivo de "fidelizar a los huéspedes y atraer a nuevos, mejorando siempre y creando un valor diferencial basado en la emoción creada en nuestros hoteles". "La información que obtenemos relativa a su experiencia emocional la aplicaremos para optimizar protocolos de atención", ha añadido.

El socio fundador de imotion Analytics, Oscar Peón, ha explicado que este sistema de medición ya se emplea en otros sectores como el del transporte o el del retail pero ha destacado que en el hotelero "Campanile es la primera compañía que ha apostado por este trackeo continuo de la experiencia emocional de sus clientes a través del denominado facial coding". "Celebramos que sectores como el hotelero comiencen a valorar el potencial que supone invertir en tecnología de la información para mejorar sus negocios a través de la medición de la experiencia de cliente", ha declarado.

Camille Gil ha insistido en que lo más importante de este proyecto "no es la información puntual que se obtiene" sino que su gran potencial radica "en las posibilidades de análisis que crecen exponencialmente a medida que el proyecto colaborativo avanza ya que, a partir de aquí, Campanile puede realizar modificaciones en sus estrategias comerciales para medir el impacto y seguir mejorando".

Louvre Hotels Group es un actor importante en el sector hotelero mundial, ya que dispone de alrededor de 2.600 hoteles en 54 países. Cuenta con una amplia oferta de hoteles de 1 a 5 estrellas que incluye las marcas emblemáticas de Louvre Hotels Group: Première Classe, Kyriad, Kyriad Direct, Campanile, Tulip Inn, Golden Tulip y Royal Tulip, las 5 marcas de la red Sarovar en la India India, Hôtels et Préférence Group, así como la marca china Metropolo. El grupo también tiene un acuerdo de distribución con Lucien Barrière Group. Louvre Hotels Group es una filial de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., el segundo grupo hotelero más grande del mundo.

