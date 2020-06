Charlotte Tilbury anuncia su alianza con Puig

Puig adquiere una participación mayoritaria en el negocio. La fundadora Charlotte Tilbury mantendrá una participación minoritaria significativa y permanecerá en la compañía.

Barcelona y Londres, 4 de junio de 2020.

Charlotte Tilbury, la icónica marca de lujo británica de maquillaje y cuidado de la piel fundada en 2013, se asocia con Puig, la empresa familiar de moda y fragancias con sede en Barcelona.

Puig ha adquirido una participación mayoritaria de Charlotte Tilbury, cuya fundadora mantendrá una participación minoritaria significativa. Charlotte continuará como Chairman, President y Chief Creative Officer de la compañía y Demetra Pinsent, como CEO.

BDT Capital Partner, banco de inversión que proporciona capital a largo plazo a empresas familiares y dirigidas por sus fundadores invertirá junto a Puig y tendrá también una participación minoritaria. BDT también ha actuado como asesor financiero de Puig.

"Siempre me he atrevido a soñar y crear magia a través de la belleza. Me enorgullece unir fuerzas con Puig en una alianza estratégica que nos ayudará a lograr nuestras ambiciones ilimitadas. Hemos llegado a un punto crucial en nuestro crecimiento desde que lanzamos la marca hace siete años, y esperamos dar paso a nuevas oportunidades con Puig, el socio perfecto con el que desarrollar una marca icónica y perdurable", ha afirmado Charlotte Tilbury. "Puig pilota algunas de las marcas más emblemáticas de moda y fragancias del mundo y siempre me ha inspirado su poder de innovación y reinvención a través del storytelling y la creatividad; así como el respeto por las marcas lideradas por el propio fundador, como la mía. Me siento como en casa".

"Estamos realmente entusiasmados de asociarnos con Charlotte y su equipo, y apoyarlos en la próxima etapa de desarrollo de la marca", ha afirmado Marc Puig, Chairman and CEO de Puig. "Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Charlotte a nuestra familia. Esta adquisición es clave en nuestro objetivo para desarrollar un sólido negocio de maquillaje y cuidado de la piel".

Tanto a Puig como a Charlotte Tilbury, ambas empresas privadas, les une una fuerte conexión a través de valores comunes, como un storytelling creativo, la mentalidad emprendedora y la pasión por empoderar a las personas a través de la belleza.

La adquisición de una participación mayoritaria de Charlotte Tilbury incorporará una marca de maquillaje y cuidado de la piel, consolidada y de rápido crecimiento, al portfolio de marcas de moda, fragancias y belleza de lujo de Puig.

La incorporación de una marca tan prestigiosa como Charlotte Tilbury, con una cartera de productos tan sólida y de fuerte presencia digital, reforzará la posición de Puig en la categoría y le permitirá ser un gran competidor global con tres ejes en la categoría de belleza de lujo.

Asimismo, Charlotte Tilbury podrá contar con la notoriedad global y operacional de Puig y expandir así su presencia mundial.

Sobre Charlotte Tilbury.

Creada en 2013 por la maquilladora británica Charlotte Tilbury, que creció en la isla española de Ibiza, Charlotte Tilbury es una marca nativa digital de maquillaje y cuidado de la piel reconocida por su pionera innovación, sus productos galardonados y su comercialización disruptiva.

La marca se basa en la experiencia de más de 27 años de su fundadora, tras trabajar en producción de editorial de belleza, desfiles de moda, alta costura y alfombras rojas ?así como con las personalidades más famosas del mundo?), tiempo durante el cual desarrolló productos para las casas de lujo de mayor reconocimiento de todo el mundo. Charlotte Tilbury ha logrado un éxito excepcional en las categorías de maquillaje y cuidado de la piel, con productos de la más alta calidad como la crema hidratante Magic Cream y la colección de maquillaje, lápices de labios y sombras de ojos Pillow Talk, que enamora a consumidoras y celebrities de todo el mundo.

Sobre Puig.

Puig es una empresa familiar de moda y fragancias con sede en Barcelona, dirigida en la actualidad por la tercera generación de la familia. Puig construye marcas únicas con historias que inspiran, marcas que crean experiencias que conectan con las emociones de las personas. Entre sus marcas se encuentran Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Dries Van Noten, Penhaligon's y L'Artisan Parfumeur; licencias como Christian Louboutin y Comme des Garçons; y fragancias Lifestyle. En 2019 alcanzó unas ventas de 2.029 M€ y unos beneficios de 226 M€. Sus productos se venden en más de 150 países.

Sobre BDT Capital Partners.

BDT Capital Partners proporciona capital a largo plazo a empresas familiares y dirigidas por sus fundadores. La firma ha conseguido más de 18 billones de dólares a través de sus fondos de inversión y ha creado y gestiona más de 6 billones de dólares de co-inversiones desde su base global de socios inversores. La filial BDT & Company es un banco de inversión que trabaja con empresas familiares y fundadores de negocio para ayudarles a alcanzar sus objetivos estratégicos y financieros. BDT & Company ofrece soluciones de asesoramiento y acceso a una red mundial de propietarios y líderes empresariales.

