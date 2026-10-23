COFEM inaugura el espacio especializado en formación profesional para instaladores de PCI - Kellenfol Ad.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.-

Con sus nuevas instalaciones en la Comunidad Valenciana, COFEM impulsa la formación técnica especializada para favorecer una correcta instalación de los sistemas de protección contra incendios, reforzando la seguridad y la confianza de instaladores e ingenierías. La iniciativa se recoge en la información difundida por Kellenfol.

COFEM, compañía española especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas de detección y alarma de incendios, ha inaugurado su nueva sede en Valencia, unas instalaciones que amplían la presencia de la compañía en la Comunidad Valenciana y que incorporan como una de sus principales novedades un espacio específicamente destinado a la formación de profesionales de la protección contra incendios (PCI).

La nueva sede nace con un planteamiento que va más allá de la actividad comercial y técnica de una delegación. El objetivo es crear un punto de encuentro entre fabricantes, instaladores, ingenierías y profesionales del sector, donde sea posible conocer y trabajar directamente con las tecnologías que posteriormente deben integrarse en instalaciones reales.

La inauguración reunió a profesionales vinculados a la protección contra incendios, que pudieron conocer las instalaciones, entrar en contacto con las últimas soluciones y sistemas desarrollados por COFEM e intercambiar experiencias sobre algunos de los retos técnicos a los que se enfrenta actualmente el sector.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la presentación del nuevo espacio dedicado a la formación especializada de instaladores de PCI.

La formación, un elemento cada vez más estratégico para la protección contra incendios

La puesta en marcha de este espacio coincide con un momento especialmente significativo para la profesionalización del sector en España.

La instalación y el mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios son actividades altamente especializadas. El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), aprobado mediante el Real Decreto 513/2017, establece requisitos específicos de cualificación y determina que las empresas instaladoras y mantenedoras deben disponer, como mínimo, de personal cualificado para cada uno de los sistemas para los que estén habilitadas. La propia normativa establece además los conocimientos mínimos que deben acreditar estos profesionales.

A este marco regulatorio se ha sumado recientemente un importante avance en materia formativa. En diciembre de 2025 se aprobó en España el nuevo Certificado Profesional de Instalaciones de Protección contra Incendios, integrado en la familia profesional de Instalación y Mantenimiento y con una duración de 690 horas.

El programa está orientado específicamente a la instalación, puesta en servicio y mantenimiento de equipos, sistemas y componentes de protección activa contra incendios y fue desarrollado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con la colaboración de organizaciones sectoriales como Tecnifuego y CEPREVEN.

Su creación responde a una demanda que el propio sector venía planteando desde hace años: disponer de itinerarios formativos capaces de trasladar a los futuros profesionales los conocimientos técnicos necesarios para trabajar con sistemas de PCI cada vez más especializados. Ya en 2024 Tecnifuego calificaba la futura formación reglada específica en PCI como una respuesta a una demanda existente en el mercado.

El Instituto Nacional de las Cualificaciones reconoce asimismo la cualificación profesional de Montaje y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios (IMA752_2), que engloba competencias relacionadas con sistemas de detección y alarma, control de humos y calor, abastecimiento de agua y distintos sistemas de extinción.

En este contexto, la formación deja de ser únicamente un complemento para convertirse en una parte esencial de la calidad y seguridad de las instalaciones.

De conocer la tecnología a saber aplicarla

El nuevo espacio formativo de COFEM en Valencia pretende contribuir precisamente a reducir la distancia entre la evolución tecnológica de los sistemas de protección contra incendios y su aplicación sobre el terreno.

La creciente digitalización de los sistemas, la evolución de las centrales de detección, las nuevas posibilidades de configuración y supervisión y la necesidad de integrar distintas tecnologías en un mismo proyecto hacen que el conocimiento técnico del instalador tenga un impacto directo en la correcta ejecución de las instalaciones.

La formación práctica permite que los profesionales puedan trabajar con los equipos, entender su funcionamiento, abordar su configuración y conocer las particularidades que deberán afrontar posteriormente durante una instalación, puesta en marcha o mantenimiento.

El objetivo es que instaladores e ingenierías no solo conozcan las nuevas soluciones, sino que puedan comprender cómo implementarlas de manera correcta y eficiente en proyectos reales.

Esta necesidad de incrementar la formación no es exclusiva de los fabricantes. Organizaciones especializadas en seguridad contra incendios como CEPREVEN señalan que la evolución normativa y tecnológica del sector exige aumentar la preparación de los profesionales involucrados en el diseño, la instalación y el mantenimiento de las instalaciones de PCI.

Un nuevo punto de encuentro para los profesionales de PCI en Valencia

Durante la jornada inaugural, los asistentes pudieron conocer de primera mano diferentes tecnologías y sistemas COFEM y analizar junto con el equipo técnico su aplicación en proyectos e instalaciones.

El encuentro permitió también generar un espacio de conversación entre instaladores, ingenierías y otros especialistas, compartiendo experiencias, consultas técnicas y reflexiones sobre la evolución del mercado y las necesidades de los profesionales que trabajan diariamente con estos sistemas.

La apertura de Valencia refuerza así el modelo de proximidad de COFEM y añade una dimensión formativa a la relación entre fabricante y profesional.

Frente a un sector en el que tecnología, normativa y cualificación avanzan de manera paralela, la compañía apuesta por que sus nuevas instalaciones funcionen no únicamente como delegación, sino también como un espacio para transferir conocimiento técnico y contribuir a la profesionalización de quienes proyectan, instalan y mantienen los sistemas de protección contra incendios.

La jornada de inauguración clausuró con un encuentro entre los asistentes y el equipo de COFEM, que permitió continuar el intercambio de experiencias en un ambiente más distendido.

Con la apertura de la nueva sede de Valencia, COFEM amplía su infraestructura y refuerza una línea estratégica basada en tres pilares: tecnología, conocimiento y formación profesional.

Porque la evolución de la protección contra incendios no depende únicamente de disponer de sistemas cada vez más avanzados, sino también de contar con profesionales preparados para instalarlos, configurarlos y mantenerlos correctamente.

Sobre COFEM

COFEM es una compañía española especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas de detección y alarma de incendios. Su actividad está orientada al desarrollo de soluciones para la protección contra incendios y al soporte técnico de instaladores, ingenierías y profesionales del sector.

Desde su experiencia tecnológica y su relación directa con los profesionales de PCI, la compañía trabaja para facilitar la implantación de soluciones de protección contra incendios y contribuir al desarrollo técnico y profesional del sector.

Remitido por Kellenfol Ad.

Contacto

Emisor: Kellenfol Ad.

Contacto: Kellenfol Ad.

Número de contacto: +34933056233