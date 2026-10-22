El Colegio Enrique Soler de Melilla, reconocido como primer centro miembro de la Alianza STEAM Europea

Antonio Aguilar, Antonio Llerandi, Cătălin Soare,Carlos Llerandi - COMAMEL

(Información remitida por la empresa firmante)

La Alianza ha valorado que el colegio melillense ponga a sus alumnas al frente de proyectos STEAM y su capacidad para convertir la diversidad cultural de Melilla en motor de aprendizaje. El representante internacional de la Alianza ha entregado el reconocimiento a COMAMEL ante más de 300 representantes de cooperativas de enseñanza de toda España

Melilla, 22 de octubre de 2026.- El Colegio Enrique Soler de Melilla, gestionado por la Cooperativa de Maestros de Melilla (COMAMEL), se ha convertido hoy en el primer centro miembro de la Alianza STEAM Europea. El colegio ha recibido el reconocimiento en un acto celebrado en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal, dentro del XXI Congreso de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE), que reúne a representantes de cooperativas educativas de toda España. El representante internacional de la Alianza STEAM Europea, Cătălin Soare, ha entregado a Carlos Llerandi, director del colegio, y a Antonio Aguilar y Antonio Llerandi, presidente y vicepresidente de COMAMEL, la placa que acredita a su colegio como primer centro educativo en unirse a la Alianza.



"El Colegio Enrique Soler cuenta con espacios de aprendizaje y servicio donde alumnos y alumnas imaginan, crean y desarrollan ideas utilizando la metodología STEAM, la robótica, la programación, el diseño 3D y la inteligencia artificial para materializar estas ideas. Además, este colegio pone a sus alumnas al frente de los proyectos STEAM y convierte la diversidad cultural de Melilla en motor de aprendizaje", ha explicado Cătălin Soare.



Carlos Llerandi, director del Colegio Enrique Soler, ha señalado que "hoy el mundo ya no funciona por compartimentos. Ciencia, tecnología y creatividad van de la mano. Por eso, hemos cambiado nuestra forma de enseñar con nuestro proyecto de competencias digitales, gracias al que nos convertimos en el primer centro miembro de la Alianza STEAM Europea. Pero queremos ir un paso más allá y estamos trabajando con la inspección educativa para que el próximo curso tengamos una asignatura propia en la que no solo trabajaremos transversalmente las competencias STEAM, sino que ahondaremos en cada una de ellas de forma pormenorizada".



La Alianza STEAM Europea, que se ha presentado públicamente hoy en Melilla, nace del proyecto europeo STEAMbrace, financiado por el programa Horizonte Europa y coordinado por el Grupo Edelvives.



Con sede en Zaragoza, la Alianza es una asociación sin ánimo de lucro que quiere unir en red a colegios, universidades, museos, empresas e instituciones de toda Europa para dar continuidad al trabajo de STEAMbrace cuando concluya, en junio de 2027. Su principal objetivo es acercar la ciencia a todo el alumnado, y en especial a las niñas y a los estudiantes de entornos rurales y familias desfavorecidas.



La Alianza buscaba un primer colegio que demostrara que la ciencia se aprende mejor en plural y lo ha encontrado en Melilla. Esta red nace con las puertas abiertas a todos los centros educativos que quieran unirse. De ahí que se haya presentado en el Congreso de la UECoE, que reúne a más de 300 representantes de cooperativas de enseñanza de todo el país. Como ha destacado Cătălin Soare, "una alianza como la nuestra funciona igual que una cooperativa. No pertenece a nadie en particular: pertenece a todos sus miembros. Cada uno aporta lo que sabe, las decisiones se comparten y el éxito de uno es el éxito de todos. Por eso, este congreso era el lugar perfecto para acoger la presentación".

Contacto

Nombre contacto: Esther Román

Descripción contacto: Responsable de prensa de Grupo Edelvives, coordinador del proyecto STEAMbrace

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