La Dama de Estepa lanza una app para financiar viajes de fin de curso - Dama de Estepa

(Información remitida por la empresa firmante)

La Dama de Estepa, empresa de polvorones, mantecados y chocolates que lleva más de 25 años colaborando con colegios e institutos para financiar viajes escolares, ha puesto en marcha este curso una app web que facilita a alumnos y profesores la gestión de pedidos. La herramienta busca simplificar la venta de polvorones, bombones y productos de chocolate con la que los estudiantes reducen considerablemente el coste de su viaje de fin de curso.

Madrid, 20 de octubre de 2026.- En la venta de productos para financiar viajes escolares, la tarea más laboriosa no suele ser vender, sino reunir los pedidos de cada alumno. Con la nueva app, cada estudiante registra sus ventas desde el móvil, sin necesidad de descargar nada, y el profesor responsable del viaje consulta en tiempo real lo que lleva pedido cada alumno y el total del pedido general del grupo. Cuando llega el momento de hacer el pedido, este ya está consolidado.

Financiar el viaje de fin de curso sin adelantar dinero

El modelo de La Dama de Estepa se basa en que ni el centro educativo ni los alumnos tienen que adelantar dinero. Los alumnos ofrecen el catálogo a familiares, amigos y vecinos, y el producto que no se vende se devuelve, de modo que ni el centro ni las familias asumen pérdidas. Según datos de la compañía, el beneficio medio parte de 300 euros por alumno.

La comunicación con la empresa la centraliza el profesor o el responsable del AMPA que organiza el viaje, que actúa como único interlocutor. Gracias a esta nueva app, este interlocutor realiza un pedido general con todos los pedidos realizados por los alumnos del centro.

Queríamos que los profesores dedicaran su tiempo a preparar el viaje y no a sumar pedidos en hojas de papel o complicados Excell. La app nace de escuchar a los centros que trabajan con nosotros cada año, explica Juan José Tomé, director comercial de La Dama de Estepa.

Diez papeletas por producto y un sorteo de 50.000 euros

Con cada producto, la marca entrega diez papeletas: cinco para el sorteo de un súper lote de Navidad y cinco para el de una moto eléctrica. Los alumnos las venden a un euro cada una y ese importe es íntegro para ellos, lo que supone un beneficio adicional de diez euros además del obtenido por la venta del propio producto.

También, los centros que distribuyan al menos 100 productos participan en un sorteo vinculado a la Lotería Nacional. Si el número resulta premiado con el primer premio, cada centro que cumpla las bases recibirá 50.000 euros o un viaje de fin de estudios por el mismo importe.

Catálogo de productos para el viaje fin de curso

El catálogo incluye polvorones y mantecados elaborados en Estepa (Sevilla), bombones, productos de chocolate, como el Damachoc, unas barritas de cacao rellenas de crema de leche y avellanas. Buena parte de los productos se presentan envasados en latas, cofres, tarros, tazas y atractivos envases que son reutilizables, lo que favorece su venta como regalos durante la campaña de Navidad, el periodo de mayor demanda.

Los centros interesados pueden consultar el catálogo, las bases de los sorteos y las condiciones de participación en la web de La Dama de Estepa, donde también publica una guía para financiar el viaje de fin de curso.

A través de la misma web, los colegios e institutos también pueden solicitar una muestra gratuita.

Sobre La Dama de Estepa

La Dama de Estepa es una empresa de polvorones, mantecados y chocolates que lleva más de 25 años ayudando a estudiantes, centros educativos y AMPAs a recaudar fondos para viajes de fin de curso, viajes de fin de carrera, excursiones y otras actividades escolares. Sus polvorones y mantecados se fabrican en Estepa (Sevilla), y su catálogo incluye también bombones y todo tipo de dulces navideños. Los centros participan sin adelantar dinero y con devolución del producto no vendido.

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Emisor: Dama de Estepa

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