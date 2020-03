Una empresa crea una plataforma de voluntariado para ayudar a personas vulnerables por el Covid 19

Una empresa catalana, casasdepueblo.net, dedicada a comercializar propiedades inmobiliarias en el mundo rural, ha creado una plataforma www.solidarioscovid19.com para que tanto voluntarios como personas que necesitan ayuda debido al confinamiento, puedan ponerse en contacto mutuamente

Desde hoy, la web está activa a nivel nacional y pretende ser un punto de encuentro entre gente que o bien necesita ayuda o bien la quiere prestar de manera desinteresada.

La idea, según los responsables de marketing de la empresa, surgió al percibir que debido al confinamiento, muchas personas que viven en el mundo rural, pero también en grandes ciudades, especialmente gente mayor, no tenían la posibilidad de pedir auxilio para por ejemplo, demandar que algún vecino les hiciera la compra o fuese a la farmacia por ellos y de esta manera quedaran menos expuestos al riesgo de contagio.

www.solidarioscovid19.com, tiene una doble función: Por un lado, el que todos los que desean ayudar, puedan publicar que pueden hacer por los demás: ayudar a comprar, arreglar un ordenador de manera remota, pasear un animal doméstico, ir a tirar la basura, explicar como hacer una reparación de emergencia en casa etc.

Por otro lado, la gente que necesita algún tipo de ayuda, pueden expresar sus demandas en el foro habilitado para tal fin y esperar a que personas que viven cerca les puedan prestar su colaboración de manera desinteresada.

Desde casasdepueblo.net matizan: “lo importante es que no se ponga en peligro la seguridad de nadie y se cumplan escrupulosamente las directrices que marcan los distintos estamentos oficiales para minimizar la pandemia. En ningún caso, esta herramienta debe contravenir las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias, pero es posible que pueda ser un punto de encuentro para aquellos que quieren ayudar y los que necesitan ser ayudados y en muchos casos, no es necesario ningún tipo de contacto físico para que eso ocurra. Por ejemplo, un voluntario capacitado puede reparar un ordenador de manera remota y eso sería una buen ejemplo, dado que mucha gente no podrá recurrir a un técnico que se desplace de manera presencial durante el confinamiento”.

La web está totalmente operativa y dispone un foro ordenado por comunidades autónomas. Solo es necesario completar un pequeño registro y publicar la demanda u oferta de ayuda.

La plataforma es de uso público y la puede utilizar todo aquel que sienta que le puede ser de ayuda. Tanto particulares como ayuntamientos o ONG's.

Solidarioscovid19.com estará activa hasta que las autoridades decreten el fin del estado de alarma.

www.casasdepueblo.net es una empresa con larga experiencia en la venta propiedades rurales, casas de pueblo y fincas rústicas que invierte parte de sus beneficios en obras sociales.

