Empresas y empleados unidos en la nueva imagen de Faster

El Grupo Faster se siente orgulloso de ser una empresa familiar a punto de cumplir 30 años, para lo cual ha decidido celebrarlo renovando completamente su logotipo e imagen corporativa, con el objeto de que transmita mejor la filosofía de la compañía.

¿Cual es la base de todo óptimo progreso? el perfecto encaje entre todas las partes implicadas en el mismo. Es por eso que Faster nunca pierde de vista su máxima “para empresas que buscan personas, para personas que hacen empresa”, siendo éste el motivo principal a transmitir en esta nueva imagen. Santiago San Martín Mazzucconi, CEO: “Nunca olvidaré una visita que hice a una delegación que se encontraba realmente afectada por la crisis en el año 2008. Estaba conversando con el último empleado que nos quedaba, intentando diseñar un plan de acción comercial que evitase el cierre definitivo de la oficina, cuando sonó el timbre. Se trataba de una madre que nos traía el currículum de su hijo para que le encontrásemos trabajo ‘de lo que fuera’. Se le notaba cansada pero con esperanzas. Esperanzas de encontrar en Faster una oportunidad, un respiro. Al irse, vi cómo ese CV se apilaba en una bandeja encima de otros tantos, lo cual me hizo sentir escalofríos por la gran responsabilidad que teníamos. Entonces me di cuenta que no se trata de salir a vender nuestros servicios a las empresas, sino de esforzarnos al máximo para encontrar un empleo a cada una de las personas que están detrás de esos CV, personas que habían confiado y depositado sus esperanzas en Faster. Desde entonces, esa es nuestra obsesión, nuestro por qué”.

El nuevo logotipo refleja perfectamente esta filosofía de Faster al representar cómo el empleador y el empleado se dan la mano. La cabeza es la misma para los dos porque comparten pensamientos, comparten objetivos, se comprenden. Y Faster les comprende a ambos.

La vocación de servicio de Faster está enfocada hacia ambas partes, para empresas que buscan personas y para personas que hacen empresa. Faster se preocupa porque todo encaje perfectamente entre sus empleados y sus empresas clientes.

Es un logotipo que apuesta por transmitir cuidado, humanidad, modernidad y las cosas bien hechas mediante amables formas redondeadas junto a la armonía y la fuerza existentes en la unión entre ambas partes.

Una nueva imagen pero los mismos principios, valores y objetivos que han acompañado al Grupo Faster en los últimos 30 años.

