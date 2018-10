COMUNICADO: Las empresas pierden $1 millón cada 20 segundos por no aplicar técnicas de Gestión de Proyectos, según PMI

Publicado 19/06/2018 15:50:25 CET

El último informe de 2018 del PMI revela que las empresas pierden $1 millón cada 20 segundos por no aplicar técnicas de Gestión de Proyectos. Este es uno de los desafíos a resolver por el nuevo Máster Oficial en Gestión de Proyectos de la Universidad Europea de Valencia y Odpe Business Solutions, una formación que cubre las necesidades que requiere un Director de Proyectos para trabajar en un entorno con elevados niveles de complejidad e incertidumbre, como el que viven las empresas, en el mercado actual

Las organizaciones de todo el mundo derrochan un millón de dolares cada 20 segundos por no aplicar metodologías de Gestión de Proyectos. Esta es la principal conclusión que se extrae del Informe Pulse Of the Profession 2018, un estudio anual que confecciona el Project Management Institute (institución de referencia en el ámbito de la Dirección de Proyectos) y en el que se analiza la salud empresarial asociada al sector. Según esta encuesta global llevada a cabo por el PMI, las organizaciones de todo el mundo desperdician, el equivalente a $2 billones al año, de manera colectiva, debido a la implementación ineficaz de las estrategias comerciales mediante prácticas deficientes de la gestión de proyectos.

Esta realidad pone de relevancia el papel que desempeñan los Directores de Proyectos en el imaginario empresarial y la influencia directa que puede tener su trabajo en la cuenta de resultados de las organizaciones. De esta manera, la profesión de Director de Proyectos, nacida a mediados del siglo XX, ha recobrado en la actualidad más importancia que nunca. Según relata el Doctor Rafael Lostado, Director del Máster Universitario en Project Management de la Universidad Europea, “un gestor de proyectos adecuadamente formado y con visión sistémica tiene más posibilidades de afrontar con éxito el reto de la “modernidad liquida” que definió Bauman y que trasportado al mundo de la empresa supone trabajar en entornos con elevados niveles de complejidad e incertidumbre”.

El Pulse Of the Profession 2018 muestra que, uno de cada tres proyectos, no cumple con sus objetivos; un 43% con el presupuesto y casi la mitad (48%) con el tiempo. En este sentido, el Dr. Lostado, uno de los fundadores de los capítulos del PMI de Madrid y Barcelona y Sponsor del capítulo de Valencia, comenta que estas pérdidas financieras colosales derivadas de la mala gestión de los proyectos y con una importante repercusión macroeconómica, se podrían solucionar con la incorporación a las plantillas de la figura del director de proyectos. “Este perfil profesional cuenta con una visión sistémica del proyecto que pone en el centro al cliente. Esta visión incluye las clásicas habilidades de: capacidad de organización, liderazgo, capacidad de comunicación y de negociación, anticipación a los problemas y conocimientos técnicos del proyecto a ejecutar”.

En este contexto en el que el mercado exige resultados inmediatos a los profesionales, la formación de calidad cobra un especial protagonismo. “Los postgrados universitarios de un año, certifican que se ha pasado por un proceso de formación intensivo, asimilando contenidos que forman parte del acervo científico-académico aceptado universalmente”, asegura el Dr. Lostado, quien añade que, “para dar respuesta a esas necesidades del mercado se ha confeccionado el Master Oficial en Project Management de la Universidad Europea, un posgrado que incorpora todas la cualidades que se demanda a un Director de Proyectos 10: oficialidad, certificaciones profesionales (PMP, Prince2, Scrum), tecnología con la herramientas líder, CA PPM y CA Agile Central, de CA Technologies, y formación en metodologías ágiles”, concluye.

Contacto

Nombre contacto: Jorge Baixauli

Descripción contacto: Responsable de Comunicación

Teléfono de contacto: 676078916