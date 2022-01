Expertos en blockchain ven futuro en las criptomonedas y afirman que han ayudado a reducir desigualdades

Primera sesión del ciclo 'Discovering the blockchain', organizado por UIC Barcelona

Primera sesión del ciclo 'Discovering the blockchain', organizado por UIC Barcelona - UIC BARCELONA

El CEO de Bitbase, Álex Fernández, destaca que en países menos desarrollados es "donde más ha crecido la criptomoneda ante la devaluación de su propia divisa" y en Afganistán "ha habido mujeres que han podido salir de su entorno tras recibir ayudas de criptomonedas".

Barcelona, 26 de enero de 2022.- Expertos en blockchain han asegurado que las criptomonedas tienen mucho futuro y que han contribuido a reducir las desigualdades, durante la primera sesión del ciclo 'Discovering blockchain', impulsado por UIC Barcelona.

El CEO de Bitbase, Álex Fernández, ha destacado que ha sido sobre todo en los países menos desarrollados "donde más ha crecido la criptomoneda ante la devaluación de su propia moneda", ya que ésta ha supuesto "la democratización del dinero" y ha ayudado a que "las desigualdades no desestabilicen aún más". Fernández ha explicado que, en países como Afganistán, "se han visto casos de mujeres que han podido recibir una ayuda en criptomonedas y eso les ha permitido salir de su entorno".

El responsable de Bitbase ha recordado que las clases medias y bajas son las que más han sufrido el impacto de las crisis y si antes "los activos eran sólo para la clase alta, ahora están disponibles para gente con menos poder adquisitivo". En la misma línea, el CEO de DiverInvest, David Levy, ha añadido que la aparición de las blockchain ha permitido a los más jóvenes realizar inversiones incluso en España, donde la sociedad en general "no suele invertir en bolsa".

Álex Fernández se ha mostrado convencido de que en los próximos 20 años se verá "una disrupción total al sistema tradicional" y "cambiará el mundo financiero tal y como lo conocemos". "Va a ser un cambio de paradigma", ha insistido.

Por su parte, Levy ha explicado que poco a poco "se va a ir aceptando el mundo 'cripto' como una opción donde invertir, que tiene mucho futuro, y ya ha atraído a cinco millones de inversores", mientras que ha expresado sus dudas sobre las criptodivisas, ya que en general el inversor es "temeroso".

También ha intervenido en la sesión el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de UIC Barcelona Pablo Agnese, quien ha destacado sobre todo el "rol supervisor" que supone la criptomoneda frente a la política de los Bancos Centrales, que "parece no tener fin y que tiene un gran incentivo para seguir imprimiendo e incrementando la deuda, manteniendo los tipos reales en niveles negativos". Según este experto, "dada su naturaleza descentralizada, la blockchain está poniendo los puntos sobre las íes para que reaccionemos, revelando así que se está haciendo algo mal".

Agnese ha explicado que "una prueba de fuego para el precio de las criptomonedas es qué hará la Reserva Federal (Fed) de cara al mes de marzo", ya que "se está hablando de una contracción de la oferta monetaria y de aumentar los tipos de interés para controlar la inflación". No obstante, en su opinión, en el caso de las criptomonedas "hay que ir más allá de los precios y ver cómo se está agregando valor".

Regulación del universo blockchain.

En cuanto a la regulación del universo blockchain, el profesor de UIC Barcelona ha destacado que la criptomoneda "es una reacción al exceso de regulación actual" y "por naturaleza propia, es ajena a todo ello". Por ello, en caso de que se decida finalmente regularla, "se debería dejar espacio para que haya innovación", aunque no cree que "ése sea el espíritu". Además, ha recordado que "no hay un consenso" entre los países para regular este sector.

En este sentido, el CEO de Bitbase ha señalado que, más que regular las criptomonedas, "lo que se pretende es evitar que se cometan delitos con ellas". En 2019, la ilegalidad del total de transacciones con criptomonedas fue del 2% y un año después cayó hasta el 0,3%, según un estudio de Chainalysis que ha sacado a colación Pablo Agnese.

Los expertos han coincidido en destacar que no tiene sentido vincular la delincuencia con el sector de las criptomonedas y se han mostrado convencidos de que cada vez se producirán menos delitos. "Para hacer daño no se piensa en la 'cripto', se utiliza dinero en efectivo porque el 'cash' no es trazable y en la blockchain todo queda registrado", ha añadido Agnese.

Tras esta primera sesión, que ha sido moderada por la jefa de Gabinete y directora de relaciones externas, Laura Rubio, centrada en 'El futuro (y el presente) de las criptomonedas y el dinero', el próximo 22 de febrero se celebrará la segunda jornada del ciclo, que llevará por título 'Añadiendo valor a través de la blockchain'. La última sesión tendrá lugar el 29 de marzo y se centrará en los 'Usos disruptivos de la blockchain'.

Para más información:.

Elena Castellarnau.

Responsable de Comunicación de UIC Barcelona.

T. +34 932 54 18 00. Ext. 4294.

elenac@uic.es.

Carrer de la Immaculada, 22 | 08017 Barcelona.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación para servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, somos una propuesta universitaria que hoy acoge a unos 7.800 alumnos. Impartimos dieciséis grados, ocho dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de másteres, posgrados y cursos de formación continua, en los dos campus que tenemos, ubicados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Ofrecemos atención a medida, enfoque integral hacia cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de dieciséis cátedras y cuatro aulas de empresa, cinco institutos de investigación y tres clínicas universitarias.