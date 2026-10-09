Expertos reunidos por Legálitas: datos y experiencia marcarán la diferencia en la era de la IA

Mesa redonda Legálitas - Legálitas

(Información remitida por la empresa firmante)

Legálitas reúne a expertos legales y tecnológicos (NVIDIA, HappyRobot y Álex) para analizar cómo las empresas pueden diferenciarse en un entorno donde el acceso a la IA es cada vez más universal

Madrid, 9 de octubre de 2026.- Los desafíos de la diferenciación empresarial en la era de la inteligencia artificial protagonizaron la sesión 'Si todos tienen IA, ¿quién destacará? La ventaja competitiva de los datos propios y la experiencia acumulada', organizada por Legálitas en colaboración con Global Legal Tech Hub (GLTH), en el marco del Global Legaltech Day.



Moderada por Juanjo Vázquez, CTO de Legálitas, la mesa reunió a Josep Miret, CEO de Álex; William Beaven, Head of Legal at HappyRobot; y Víctor Fontecha, FSI Industry Lead South Europe en NVIDIA, quienes coincidieron en que el futuro de la IA no dependerá únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de las organizaciones para aprovechar sus propios datos, su conocimiento acumulado y el criterio de sus profesionales.



Los datos propios marcan la diferencia

Uno de los principales consensos de la mesa fue que los modelos de IA generalistas son cada vez más potentes y accesibles, por lo que la ventaja competitiva estará en la información exclusiva que cada organización sea capaz de aportar.



Josep Miret destacó que los datos solo generan valor cuando permiten ofrecer respuestas que una IA genérica no puede proporcionar por sí sola. En la misma línea, William Beaven, de HappyRobot, compañía con gran experiencia en la gestión del dato, señaló que muchas organizaciones ya disponen de grandes volúmenes de información, aunque el reto sigue siendo conectar ese conocimiento disperso y convertirlo en soluciones útiles para el negocio.



Por su parte, Víctor Fontecha, en representación de NVIDIA, uno de los principales fabricantes de tecnología que hace posible la existencia de la IA, resumió las características que deben reunir esos datos para convertirse en un activo diferencial: "Tiene que ser único, estar validado y que sea vivo, que se pueda enriquecer a medida que tu empresa evolucione", indicó.



Como ejemplo de esta estrategia, Miret explicó que Álex, el asistente legal de inteligencia artificial de Legálitas que ya utilizan un millón y medio de españoles, combina la legislación vigente con más de cinco millones de consultas jurídicas reales atendidas por los abogados de Legálitas, permitiendo trasladar a la inteligencia artificial no solo el conocimiento legal, sino también la experiencia práctica acumulada durante años.



La IA necesita contexto y supervisión humana

Los expertos coincidieron en que los modelos generalistas son eficaces para consultar información o comprender conceptos, pero encuentran limitaciones cuando deben analizar situaciones concretas o ayudar a tomar decisiones.



Según explicó Miret, la dificultad aparece cuando es necesario interpretar circunstancias particulares y aplicar la normativa a un caso específico. En palabras de Fontecha, la diferencia está entre "saber" y "saber hacer", ya que las organizaciones necesitan incorporar sus propios procesos, criterios y conocimiento para generar valor real.



En este contexto, los ponentes defendieron que la supervisión humana seguirá siendo imprescindible. Fontecha señaló que la intervención de profesionales resulta especialmente necesaria en situaciones con impacto económico, regulatorio o reputacional, mientras que Miret indicó que el acompañamiento profesional continúa siendo clave cuando el cliente debe actuar o tomar decisiones más complejas.



En esta línea, Beaven explicó que, aunque gran parte de las interacciones ya pueden resolverse automáticamente, siempre debe existir la posibilidad de escalar aquellos casos que requieran contexto o criterio humano.



Confianza y calidad, claves para el futuro de la IA

La mesa también abordó uno de los grandes desafíos actuales: generar confianza en el uso de la inteligencia artificial. Los ponentes coincidieron en que los sistemas seguirán mejorando gracias a procesos de supervisión y aprendizaje continuo. En el caso de Álex, los abogados revisan periódicamente respuestas generadas para identificar errores y reforzar la calidad de las recomendaciones ofrecidas a los usuarios.



De cara al futuro, Josep Miret apuntó a una reducción progresiva de las fricciones entre clientes, profesionales y tecnología, mientras que desde HappyRobot se prevé un avance hacia agentes de IA capaces de colaborar entre sí para resolver procesos cada vez más complejos. Por su parte, Fontecha, de NVIDIA, destacó el impacto que estas tecnologías ya están teniendo en ámbitos como la ciencia y la medicina, acelerando descubrimientos e investigaciones.



Como conclusión, los expertos coincidieron en que las empresas que logren combinar inteligencia artificial, datos propios, experiencia acumulada y criterio humano serán las que consigan diferenciarse en un mercado en el que la tecnología dejará de ser el factor decisivo para convertirse en un recurso común.



Legálitas en el Global Legaltech Day

Esta mesa redonda forma parte de las actividades programadas en el marco del Global Legaltech Hub Day 2026, una iniciativa internacional que ha reunido durante tres jornadas en Madrid a algunos de los principales referentes de los ámbitos jurídico y tecnológico.



Legálitas también participó en la mesa redonda 'El ciudadano en el centro del acceso a la justicia. Explorando cómo la tecnología está haciendo que los servicios jurídicos sean más accesibles, transparentes y centrados en las personas' centrada en analizar cómo la innovación está transformando el acceso a la justicia y acercando los servicios legales a los ciudadanos.



Entre los ponentes estuvo Josep Miret, CEO de Álex, junto a Asís Pardo, cofundador y CEO de TUIO, y Álvaro Bourkaib, abogado de Cuatrecasas. La sesión será moderada por Albert Ferré, CEO y vicepresidente de Global Legaltech Hub.



Durante el encuentro se abordó cómo la tecnología está situando al ciudadano en el centro del ecosistema legal, acercando la justicia a las personas. En este contexto, se analizó el papel de herramientas como Álex, que permite realizar consultas legales online de forma gratuita, inmediata y en tiempo real, ayudando a las personas a resolver sus dudas y tomar decisiones con mayor seguridad.

Contacto

Nombre contacto: David Jiménez

Descripción contacto: Legálitas

Teléfono de contacto: 660536794