El Financial & Fintech Innovation Summit pone el foco en la IA y la banca - Financial & Fintech Innovation Summit

(Información remitida por la empresa firmante)

Una cita ineludible para descubrir de primera mano las estrategias que están redefiniendo el futuro del sector y aprender directamente de quienes están liderando el cambio.

Madrid, a 22 de octubre de 2026. Las principales entidades bancarias del país como Banco Santander, BBVA, Revolut Bank, CaixaBank, CBNK Banco o Singular Bank, entre otras, ya han confirmado su participación a la VIII edición del Financial & Fintech Innovation Summit, el epicentro de la transformación financiera.

Este evento, que se celebra el próximo 27 de octubre en la Sala Truss del Movistar Arena, organizado por Urban Event Marketing Agency, será una jornada intensiva de conocimiento práctico y networking, donde los asistentes podrán participar en workshops especializados en IA y asistir a paneles de expertos que abordarán los desafíos y oportunidades más cruciales de la banca y el ecosistema fintech.

Un encuentro de alto nivel

Gabriela Orille, Consejera Independiente de DENARIUS y CEO en FLINKET; María Tejeiro, Global Head of Savings & Investments Optimization I WM&I en BANCO SANTANDER; Fabián Goldberg, Head Digital & Inclusive Growth en FMBBVA; Santiago Pérez Olano, General Manager España de REVOLUT BANK; Yaiza Rubio, Head of Innovation & Partnerships en MAS ORANGE; David Paños, CTO y Seguridad Operativa en UCI; Beatriz Gamazo Cambero, Open Market Head en BBVA; Pedro Gaviña Fuentes, Head of Payments and Fraud en IBERIA; Verónica Aranda, Abogada experta en Servicios de Pago, regulación financiera y prevención del fraude en CAIXABANK; Martín Azcue, Director de Desarrollo de Negocio en BIZUM o José Carlos Lledó, Gerente de Ciberseguridad en CBNK BANCO entre otros, son algunos de los ponentes que participarán en la jornada, que reunirá a más de 300 profesionales del ecosistema financiero y asegurador.

Además, en esta octava edición también jugarán un papel importante los CFOs, CIOs y CTOs que debatirán sobre los desafíos que deberán afrontar y compartirán su visión y expectativas sobre un futuro en el que ya no será posible trabajar en silos, sino que será necesario un modelo colaborativo en el que responsables financieros y tecnológicos aúnen fuerzas para superar con éxito los retos de una transformación sin precedentes.

IA, tecnología e innovación

La Inteligencia Artificial será una de las protagonistas en esta edición al posicionarse como el motor central de la transformación que está viviendo el sector. Las discusiones se centrarán en cómo la IA y el Machine Learning están redefiniendo la experiencia del cliente a través de la personalización de servicios, automatizando la gestión de riesgos para una mayor precisión, y elevando los estándares de seguridad mediante la detección avanzada de fraude. En definitiva, no solo la IA, sino cómo la innovación tecnológica está redefiniendo el dinero tal como lo conocemos hoy y revolucionando el sistema financiero y asegurador.

Sin duda alguna, una inmersión completa en el futuro de la industria financiera, con tendencias vanguardistas, demostraciones de casos de uso, debates de expertos y sesiones interactivas. Tres salas y más de 500 metros de exposición para fomentar las conexiones profesionales y reforzar la base de esta actividad clave para el crecimiento económico. La VIII edición del Financial & Fintech Innovation Summit es posible gracias al apoyo como sponsors de ARSYS, AVIVA VOICE, CIVISLEND, CODURANCE, EXPERIAN, FINOVOX, FLEXERA, GENERIX, KRITERO, KYMATIO, KYRIBA, LSEG, POWENS, PROINCENTIVA, RUBRICAE, SIGNICAT, TIETO, UBIMASTER, WEBID y WULTRA.

Para conocer la agenda completa del evento y las ponencias que se llevarán a cabo o ampliar la información sobre los ponentes, pueden acceder a la web oficial del encuentro o registrarse para solicitar una entrada aquí. Una cita ineludible para liderar el conocimiento de las tendencias emergentes.

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