Fintup recomienda combinar value y gestión pasiva para aprovechar oportunidades de inversión en la crisis

Tras haber analizado el comportamiento de los distintos fondos en las últimas semanas, la compañía aconseja a sus clientes mantener el rumbo y una cartera bien diversificada con la vista puesta en el largo plazo

El impacto del coronavirus en los mercados financieros ha generado una crisis histórica a nivel global de la que pocos inversores en fondos han podido salir indemnes, y que muchos están también aprovechando para aumentar sus aportaciones, comprando en un periodo de grandes rebajas y notables oportunidades. Fintup, wealthTech española de acompañamiento financiero, está recomendando a sus clientes una estrategia apoyada en la combinación de fondos value y fondos de gestión pasiva para reforzar la cartera y obtener resultados positivos en el largo plazo.

“Al optar por los fondos value delegamos nuestras inversiones en los mejores expertos, que son capaces de descubrir empresas de gran calidad cuyos precios actualmente pueden considerarse una ganga. Por ejemplo, Warren Buffett está aumentando su posición en Delta Airlines, y Alejandro Estebaranz, gestor de True Value, ponía como ejemplo en unos de sus vídeos a Aena, pues son inversiones que ahora están en el epicentro de la tormenta pero que muy probablemente darán buenos resultados a futuro”, explica Jorge Sieiro, cofundador y COO de Fintup.

Por otro lado, el experto destaca que los fondos indexados de gestión pasiva representan “una manera muy efectiva y de bajo coste de adquirir participaciones en grandes multinacionales, muchas de ellas con fuertes ventajas competitivas, a un precio realmente barato”. “Es difícil ver compañías de la talla de Disney, Coca-Cola, Nike o Pepsi con caídas tan pronunciadas como las actuales (algo que sólo sucede cuando hay pánico en las calles), y estas oportunidades no se deben dejar escapar”, apunta Sieiro.

Caídas generalizadas, pero unas mayores que otras

Según, Fintup, de acuerdo con analistas de Morningstar, la práctica totalidad de los inversores en fondos están sufriendo fuertes pérdidas de doble dígito en las últimas semanas, con independencia de que se trata de fondos que invierten en sectores de la economía, por países, en empresas grandes, pequeñas, medianas, value, mixtos, indexados, etc. El sector energético, con caídas cercanas al 60%, y algunos fondos que invierten en países emergentes, son tal vez los más perjudicados, seguidos de las aerolíneas y el sector financiero, con caídas del 40%. En el lado opuesto, las categorías que están registrando mejor comportamiento (algo lógico en periodos de pánico e incertidumbre como el actual) son los fondos monetarios y de renta fija de países solventes con monedas fuertes (como Estados Unidos, Zona Euro, países nórdicos, Suiza o Japón), en algunos casos con subidas cercanas al 10%, y los fondos que invierten en oro, el activo refugio por excelencia.

“Otros fondos que, por su particular estilo de gestión, lo están haciendo bien son los fondos inversos o con posiciones cortas (que ganan cuando el mercado cae), los que invierten en el VIX (que suben en periodos de incertidumbre cuando aumenta la volatilidad), así como algunos fondos cuantitativos que emplean modelos matemáticos para elegir dónde invertir”, indica Sieiro.

En lo que respecta a sus propias opciones de inversión, basadas en seguros, el experto de Fintup asegura que “los fondos de renta fija (que compran deuda de empresas y gobiernos) están aguantando muy bien el temporal, y los de renta variable (que invierten en empresas) están sufriendo en general. Salvo alguna excepción, los fondos de gestión pasiva se están comportando algo mejor que los value, si bien es cierto que muchos de nuestros value se concentran en Europa y en particular en España, especialmente afectada por esta crisis”.

Por último, en cuanto a las recomendaciones que están haciendo a sus clientes (cabe destacar que no han tenido ni un solo rescate de capital), se centran en fijar la vista puesta en el largo plazo y mantener sus estrategias de inversión y sus carteras actuales, sin pasarse a categorías más seguras.

“Si su horizonte temporal es de largo plazo (7-10 años), y puesto que todos nuestros clientes tanto en planes de pensiones como en Unit Linked tienen sus inversiones bien diversificadas por zonas geográficas, por clases de activo y por sectores, no deberían preocuparse demasiado, y mantener el rumbo. De hecho, estamos recomendando a muchos clientes que vayan incrementando sus aportaciones de manera progresiva, pero reservándose ‘munición’ para poder seguir aportando si las caídas y la incertidumbre continúan”, destaca Sieiro.

