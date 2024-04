Fluidra traslada su gestión a la nube con RISE with SAP

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras las adquisiciones efectuadas en los últimos años, Fluidra, la compañía líder mundial en equipamiento y soluciones conectadas del sector de piscina y wellness, quiere consolidar la gestión de su negocio global en una única solución y en la nube privada, por lo que ha elegido SAP S/4HANA Cloud. Además, gestionará su plantilla -formada por más de 7.000 personas- con la solución cloud de gestión de RRHH, SAP SuccessFactors

Madrid, 15 de abril de 2024.- SAP España ha anunciado que Fluidra, líder mundial en equipamiento de piscinas y wellness y soluciones conectadas, ha elegido RISE with SAP para acelerar su camino a la digitalización y permitir una transformación empresarial que involucre sus procesos de negocio, para prepararse para el crecimiento futuro.



Fluidra forma parte del Ibex35, índice de referencia de la Bolsa Española, y del FTSE4Good Index Series, índice de referencia en términos de sostenibilidad. Con más de 7.000 profesionales, destaca por la amplia oferta de productos y servicios innovadores y conectados, operando en más de 47 países.



Tras una etapa de fuerte crecimiento inorgánico, provocado por la adquisición de terceras compañías, la organización se prepara para su siguiente fase. Las diferentes compras han provocado que el entorno tecnológico de la compañía esté compuesto por una diversidad de soluciones de gestión empresarial -ERP- que generan ineficiencias y dificultan la innovación. Por esa razón, con el objetivo de optimizar las operaciones, simplificar los procesos internos y mejorar la experiencia de sus clientes, Fluidra decidió consolidar todas esas soluciones en un único sistema de gestión en la nube.



El análisis de las principales soluciones ERP llevó a la compañía a seleccionar SAP S/4HANA Cloud, porque le permitía cubrir todos sus procesos de negocio y lo hacía en una modalidad (clean core), que promueve el despliegue estándar con el objetivo de reducir el coste total de propiedad y poder aprovechar la innovación de la nube; y por el ecosistema de partners con el que cuenta SAP en todo el mundo y que garantiza la cobertura del despliegue a nivel global.



Para garantizar una transición ágil y sin interrupciones a una infraestructura más dinámica, fiable y escalable, como es la nube, Fluidra utilizará RISE with SAP, una oferta completa de soluciones, infraestructura y servicios que facilita la migración. El hiperescalador en el que se basará el despliegue será AWS, desde una única ubicación localizada en Europa.



El proyecto se completará con la solución de gestión de RRHH en la nube SAP SuccessFactors para gestionar la plantilla de Fluidra en todo el mundo.



"En Fluidra consideramos que la inversión en tecnología es clave para garantizar el futuro crecimiento de la empresa. Tanto el proyecto SAP como otras iniciativas tecnológicas ya en marcha, deben asegurar el éxito de nuestra compañía ante los retos futuros, y son la piedra angular sobre la cual se apoya el plan de transformación digital de nuestra compañía para garantizar las posibilidades de crecimiento rentable a futuro de la empresa", ha señalado Jordi Mañé, Global CIO de Fluidra.



Félix Monedero, director general de SAP España, ha declarado que "la adopción de RISE with SAP se ha convertido en la base sobre la que las compañías españolas dan el salto a la nube, que es el paso fundamental para iniciar su digitalización y la transformación de su negocio. Su evolución está siendo exponencial porque reúne todo lo necesario para hacer más sencillo el cambio a cloud, ofreciendo a los clientes una gran flexibilidad y escalabilidad".



Emisor: Fluidra

Contacto

Nombre contacto: Maria Luisa Rodriguez

Descripción contacto: Consultora/Grayling

Teléfono de contacto: 667575086