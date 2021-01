FREE NOW, primera plataforma de movilidad que se convertirá en cero emisiones netas en Europa para 2030 (2)

Madrid, 13 de enero de 2020.- New Aktuell

FREE NOW también ha identificado una creciente demanda en Alemania, donde la compañía tecnológica ha integrado con éxito todas las opciones de micro movilidad, como patinetes, motos y bicicletas eléctricas el año pasado y ahora también trabajará con el transporte público en todo el país. En este sentido, la compañía tiene como objetivo reducir al menos un 50% de todas las emisiones por pasajero-kilómetro para 2025 en los principales países europeos donde opera.

Los accionistas Daimler y BMW dan la bienvenida a los planes

“Como uno de los principales proveedores de soluciones financieras y movilidad debemos de dar ejemplo con acciones sostenibles. Por este motivo, hemos determinado con nuestro plan ‘Ambition2022’, que todas las localizaciones en las que trabajamos deberían de ser neutrales en emisiones de carbono a finales de 2022 en todo el mundo. La sostenibilidad es parte del ADN de Daimler Mobility y por este motivo damos la bienvenida y apoyamos los ambiciosos objetivos de FREE NOW, que sin duda serán una contribución significativa para mejorar la calidad de vida en las ciudades", afirma Stephan Unger, Miembro del Board of Management en Daimler Mobility for Finance, Controlling, Risk Management and Digital Mobility Solutions

Por su parte, Rainer Feurer, Vicepresidente de Inversiones Corporativas de BMW Group, añade: "La calidad y la sostenibilidad están inevitablemente vinculadas en el futuro. El Grupo BMW combina la responsabilidad con el placer de conducir y trabaja activamente en la transición hacia la movilidad sostenible. Estamos comprometidos con el acuerdo de París sobre el clima y centramos nuestros objetivos en las directrices de la reconocida ‘Science-Based Targets Initiative’. Esperamos acompañar a FREE NOW en este camino hacia una plataforma de movilidad cero emisiones”.

