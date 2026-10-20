Fujitsu nombra a Eva García San Luis Partner y Country Lead de Uvance Wayfinders para España y Portugal

Eva García San Luis, Country Lead de Uvance Wayfinders - Fujitsu Spain

(Información remitida por la empresa firmante)

La profesional se responsabilizará de gestionar las operaciones de la división en la región ibérica, incluyendo la estrategia de clientes y la configuración del equipo local

Madrid, 20 de octubre de 2026.- Fujitsu ha nombrado a Eva García San Luis Partner y Country Lead de Uvance Wayfinders para España y Portugal. Desde su nuevo puesto, se encargará de liderar las operaciones de Wayfinders en la región, lo que incluye la creación y dirección del equipo local, la definición de la cartera de servicios y de la estrategia de clientes, así como el impulso de su crecimiento en el mercado ibérico.



Uvance Wayfinders es una división de consultoría concebida desde su origen en torno a la inteligencia artificial, que constituye el eje central de su actividad y no un complemento, y que combina este enfoque con un profundo conocimiento sectorial. Lanzada en febrero de 2024 y reforzada en 2025 con la creación de una organización global de consultoría específica, Wayfinders se diferencia de las consultoras tradicionales en dos aspectos fundamentales: su trabajo no termina con la formulación de recomendaciones y utiliza sus propias capacidades de inteligencia artificial para desarrollar los proyectos de consultoría, en lugar de limitarse a asesorar sobre su aplicación.



Su modelo combina tecnología y talento humano, sin depender exclusivamente del número de profesionales. Wayfinders integra estrategia, arquitectura, tecnología y ejecución en un enfoque integral que abarca desde la planificación hasta la implantación de las soluciones y la obtención de resultados empresariales medibles. Para ello, cuenta con el respaldo de las capacidades tecnológicas de Fujitsu en ámbitos como la inteligencia artificial, los datos, la seguridad, la computación de alto rendimiento y la computación cuántica, así como con su amplia experiencia en el desarrollo y la implantación de sistemas críticos.



"Las empresas no necesitan únicamente una estrategia, sino un socio que las acompañe hasta que la transformación se convierta en una realidad. Eso es precisamente lo que me atrajo de Wayfinders: un modelo de consultoría que incorpora la inteligencia artificial desde su concepción y utiliza sus propias capacidades para ejecutar los proyectos, no solo para asesorar sobre ellos. Un enfoque que combina tecnología y personas, sin basarse exclusivamente en el número de profesionales. Mi objetivo es crear un equipo en España y Portugal capaz de convertir los datos y la inteligencia artificial en resultados concretos y medibles para nuestros clientes", afirma Eva García San Luis.



Eva García San Luis cuenta con más de 26 años de experiencia en consultoría y transformación empresarial. Se incorpora a Wayfinders procedente de Accenture, donde, como Manager Director, lideraba el área de Datos e Inteligencia Artificial dentro de Strategy & Consulting, trabajando directamente con comités de dirección y consejos de administración de empresas de los sectores bancario, energético y de telecomunicaciones. Anteriormente, desarrolló su trayectoria durante 14 años como socia de KPMG, firma en la que creó el área de Datos e Inteligencia Artificial.



A lo largo de su carrera, se ha especializado en transformar el potencial de los datos y la inteligencia artificial en resultados de negocio, como el crecimiento de los ingresos, la mejora de los márgenes y la generación de ventajas competitivas sostenibles. También ha asesorado a equipos directivos en procesos de disrupción tecnológica, gobierno corporativo y redefinición estratégica. Ahora aporta esta experiencia, junto con su trayectoria en la creación y desarrollo de nuevas áreas de negocio desde cero, para impulsar el lanzamiento y la consolidación de Wayfinders en España y Portugal.

Contacto

Emisor: Fujitsu

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