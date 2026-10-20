El fútbol se juega dentro y fuera del campo: aktive refuerza su apuesta por el deporte y el disfrute

Familia disfrutando del fútbol con los productos de aktive - aktive

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre de 2026.-

aktive refuerza su apuesta por el fútbol con una oferta que incluye porterías, balones de selecciones nacionales y productos con licencia oficial, además de mantener su colaboración con el Valencia CF Femenino

El fútbol se vive mucho más allá de los 90 minutos de un partido. Desde los encuentros entre amigos hasta la emoción de animar a un equipo, aktive refuerza su vínculo con este deporte a través de sus productos deportivos, colecciones con licencia oficial y colaboración con el Valencia CF Femenino.



Volver a jugar: el fútbol también se vive al aire libre

Cualquier espacio al aire libre puede convertirse en el escenario perfecto para disfrutar del fútbol. Un jardín, por ejemplo, puede dar pie a un partido improvisado entre amigos o familiares en una tarde de otoño. Para acompañar estos momentos, aktive cuenta con una gama de porterías de fútbol de diferentes tamaños y formatos, entre ellas modelos plegables y pop-up, pensadas para disfrutar de este deporte en diferentes espacios exteriores.



Con estas opciones, aktive busca que jugar al fútbol sea un plan al alcance de todos, sin necesidad de contar con grandes instalaciones. Basta con encontrar un espacio, reunir a unos amigos o familiares y tener ganas de pasar un buen rato.



Vivir los colores: cuando el fútbol también es afición

Disfrutar del fútbol no siempre implica salir al campo, ya que, para millones de aficionados, este deporte también se vive desde el sofá de casa o desde cualquier lugar donde se comparta la pasión por unos colores.



La emoción de seguir cada jornada o de sentirse parte de la historia de un club representa otra dimensión del fútbol estrechamente relacionada con la identidad y el sentimiento de pertenencia.



aktive conecta con esta forma de vivir el fútbol a través de su colección de productos con licencia oficial del Real Madrid y el FC Barcelona, que permite a los aficionados mostrar su pasión por sus equipos también en sus momentos de ocio.



Esta conexión con la afición también se extiende al fútbol de selecciones. aktive cuenta con balones de España, Portugal, Alemania, Inglaterra y Francia, acercando la pasión por los colores nacionales a los momentos de juego y ocio. Una propuesta que permite llevar la emoción de las grandes competiciones a los partidos improvisados y a los encuentros entre amigos y familiares.



aktive, también presente en el fútbol femenino

Más allá de su oferta de productos, el vínculo de aktive con el fútbol se refleja en su colaboración con el Valencia CF Femenino, que continúa por segunda temporada consecutiva. Como Premium Plus Partner del club para la temporada 2026-27, la marca reafirma su compromiso con el fútbol femenino.



El fútbol puede ser un partido improvisado, una tarde jugando en familia, la emoción de animar a una selección o el sentimiento de pertenencia a un equipo. Diferentes formas de disfrutar de un mismo deporte que tienen en común las ganas de participar, compartir y pasarlo bien.



Con su propuesta de productos deportivos y su vinculación con el mundo del fútbol, aktive continúa acercando este deporte a diferentes edades, espacios y momentos del día a día, poniendo el foco en el disfrute y las experiencias compartidas.



Más información sobre los productos de fútbol: https://www.aktive.es/deportes/futbol/







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