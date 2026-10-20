Genei incorpora a José Luis Cardelle y Alberto de la Cerda para llevar su logística 360° a grandes empresas

Alberto de la Cerda y José Luis Cardelle - Moviotec SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Oviedo, 20 de octubre de 2026.- En los próximos meses, el grupo incorporará más perfiles para reforzar su red europea y preparar la apertura de nuevos países

El grupo Moviotec, con sede en Asturias, refuerza su equipo directivo con la incorporación de José Luis Cardelle, como Head of Sales, y Alberto de la Cerda, como Head of Customer Success & Onboarding. Ambos lideran la nueva etapa de Genei, la plataforma multicarrier del grupo, que da un paso clave en su estrategia: ampliar su propuesta más allá de pymes y particulares para llegar también a grandes empresas, con servicios de carga completa y carga parcial. Genei cuenta con más de 100.000 clientes activos, presencia en España, Portugal, Francia e Italia y más de 30 transportistas integrados bajo una única API.



"Genei cuenta con el producto y la red necesarios. Ahora damos un paso más: una plataforma logística 360° que va desde el envío de paquetería hasta la carga completa, apoyada en el fulfillment que ya opera desde nuestra plataforma de 6.000 m".



Los nuevos directivos



• José Luis Cardelle, Head of Sales. Llega desde Correos, donde durante más de cuatro años ocupó posiciones de responsabilidad comercial. Liderará la estrategia comercial de Genei en España.



• Alberto de la Cerda, Head of Customer Success & Onboarding. Llega desde Paack, donde durante casi cinco años lideró el negocio en Portugal y el norte de España. Se encargará del equipo de Customer Experience



Crecimiento europeo

Moviotec seguirá incorporando talento en los próximos meses para reforzar su red europea y preparar la apertura de nuevos países, con el primer semestre de 2027 como horizonte. En este marco, Noelia Lázaro se ha incorporado ya como Head of Marketing. Procedente del sector, aporta más de 20 años de trayectoria en tecnología y logística europea.



Sobre Genei

Genei es la plataforma multicarrier de gestión y comparación de envíos del grupo Moviotec. Con más de 14 años de actividad, opera en España, Portugal, Francia e Italia y da servicio a más de 100.000 clientes. Permite gestionar envíos con más de 30 transportistas bajo una única integración.



Más información en www.genei.es





Emisor: Moviotec SL

Nombre contacto: Noelia Lázaro Fernández

Teléfono de contacto: 611908167



