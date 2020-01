Grupo CTAIMA presenta el primer Máster en Coordinación de Actividades Empresariales

Publicado 22/01/2020 9:30:08 CET

El programa de especialización está formado por tres cursos y busca especializar a los técnicos de prevención de riesgos laborales en la gestión de la CAE

Grupo CTAIMA acaba de lanzar este año el Máster en Coordinación de Actividades Empresariales , una apuesta formativa para el desarrollo profesional de los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales. Este máster recoge todo el conocimiento y experiencia de los asesores de la consultora que desde hace más de 15 años han situado a Grupo CTAIMA como líder en el sector de la CAE.

La Coordinación de Actividades Empresariales facilita establecer las medidas de seguridad de los trabajadores de diferentes empresas que realizan sus actividades en un mismo centro de trabajo. Está regulada por el Real Decreto 171/2004 y obliga a las empresas a informar de los riesgos de las actividades a realizar y a establecer medidas preventivas para subsanarlos. Esto implica un gran intercambio de información entre las empresas titulares y las contratadas que después debe ser validada y vigilada.

Las elevadas cifras de siniestralidad laboral tienen como protagonistas, en no pocas ocasiones, a trabajadores subcontratados, que o bien no han sido informados o formados de los procedimientos preventivos o no han respetado las instrucciones y las labores de vigilancia no los han detectado.

Es por este motivo que Grupo CTAIMA lanza este máster, muy necesario en el ámbito laboral dado que, en los planes formativos de Prevención de Riesgos Laborales, la CAE tiene un peso muy bajo.

El nuevo Máster en Coordinación de Actividades Empresariales pretende crear profesionales de la Coordinación de Actividades Empresariales con tres cursos que abordan la CAE desde tres ópticas diferentes y que, al finalizarlos, acreditarán a los profesionales como Expertos en la Coordinación Empresarial.

Con el máster, se profundizará en conceptos y exigencias de Real Decreto 171/2004 de la CAE, para saber cómo aplicar y elaborar procedimientos e instrucciones de trabajo, así como conocer todos los documentos requeridos y el porqué de que se soliciten. Por último, habrá una parte práctica para aprender el funcionamiento de una plataforma digital CAE para la gestión documental.

Su campus formativo CTAIMA Academy, lleva formando a técnicos PRL desde hace más de 10 años y ahora apuesta por el primer Máster CAE, para seguir llevando la excelencia profesional al ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Contacto

Nombre contacto: Edurne Seco

Teléfono de contacto: 667546998