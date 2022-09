Grupo Visalia cerró el ejercicio 2021 con un incremento del 117% respecto al año anterior

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras haber alcanzado una facturación récord de 176 millones de euros, Grupo Visalia cerró el ejercicio de 2021 con lo que supuso un 117% de incremento respecto del año anterior. Además, la firma registró un aumento del 23% en su número total de clientes desde el cierre de 2020 hasta el mismo momento de 2021 y, a su vez, un resultado bruto de explotación de 8,6 millones de euros

El crecimiento sostenido de Grupo Visalia

Los números mencionados con anterioridad se dan con posterioridad a un momento complejo para las empresas del sector energético, no sólo por la crisis sanitaria consecuencia de la pandemia del coronavirus, sino también por la crisis energética que tuvo inicio en 2021 posteriormente a la guerra entre Rusia y Ucrania.



A pesar de este contexto internacional, explica Grupo Visalia que la compañía ha logrado mantener una tendencia de crecimiento, no sólo en la cantidad de clientes sino también en el volumen de negocio. Además, ha crecido en beneficios, protegiendo el dividendo de sus accionistas y generando una mayor confianza en estos. Es gracias a esta situación, la estabilidad alcanzada en lo que respecta a la cartera de clientes e incorporaciones estratégicas como es el caso de Syder que, de acuerdo con Grupo Visalia, este tiene asegurado su crecimiento y su buena rentabilidad para los próximos años.



De acuerdo con el consejero delegado de Grupo Visalia, Pablo Abejas: "En un entorno tan complejo como el año 2021, que comenzó inmerso en una crisis sanitaria y continuó con una crisis energética, hemos conseguido mantener una tendencia de crecimiento, tanto en clientes y volumen de negocio, como en beneficios, protegiendo el dividendo de sus accionistas. Pero lo más importante, estamos en el camino correcto para dar soluciones energéticas que demandan ciudadanos y pymes y llevar a España a liderar el reto energético en núcleos urbanos, convirtiendo las ciudades en fuentes de energía renovable, el único futuro posible".



Un rol clave hacia la transición energética

Grupo Visalia es, en la actualidad, el principal referente en el proceso de transición energética en España. Cuenta hoy en día con suministradoras de energía como es el caso de Visalia Energía y Watium, como así también otras compañías de generación de electricidad mediante fuentes renovables como es el caso de Visalia Renovables y Visalia Solar. Es cumpliendo este rol clave que el grupo, el principal del país en la actualidad, manifiesta crecimientos exponenciales, como es el 117% superior al año anterior en facturación, alcanzando los 176 millones de euros.



En lo que respecta al crecimiento en clientes, este impulsa a Grupo Visalia a convertirse en referente entre los nuevos operadores energéticos del sector, permitiendo a los ciudadanos, a los pequeños negocios y también a las comunidades de vecinos contar con un empoderamiento energético para generar su propia energía. Esto adquiere especial relevancia en un contexto que está siendo marcado por máximos históricos en los costos de la luz en todo el continente europeo, como así también en un momento en que los gobiernos, y en particular el Gobierno español, están desarrollando nuevos planes de ahorro energético y están impulsando el desarrollo de las energías renovables.



Añade Abejas que: "Con nuevas incorporaciones como la de Syder y gracias a la estabilidad de nuestra cartera de clientes y a nuestros contratos de aprovisionamientos de energía con contrapartes sólidas y de confianza, Grupo Visalia tiene asegurado su crecimiento y rentabilidad para los próximos años".







Contacto

Nombre contacto: Grupo Visalia

Descripción contacto: Grupo Visalia

Teléfono de contacto: 932 49 71 65