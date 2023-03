HELLO NAILS líder de su sector en el territorio nacional y prevé una expansión a nivel internacional

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de marzo

En tan solo cinco años de historia, Hello Nails ha logrado posicionarse como líder de su sector, cerrando 2022 con una facturación de 7 millones de euros y 19 millones a nivel de grupo, con un crecimiento del 120% y un EBITDA del 25%

Actualmente Hello Nails tiene presencia en las ciudades principales:



Barcelona, Madrid, Valencia, Gerona, Lleida, Tarragona, Castellón, San Sebastián, Santander, A Coruña, Vigo, Asturias, Zaragoza, Pamplona, Sevilla (dentro de Primark C.C. Lagoh), Marbella, Palma de Mallorca y Andorra.



Las previsiones para 2023 y 2024 presentan un ambicioso plan de expansión, con nuevos centros propios en zona nacional y a nivel internacional, de la mano de inversores que se irán uniendo al proyecto.



Hello Nails en España proyecta 90 nuevos centros para su consolidación definitiva, mientras que la expansión internacional fija 40 centros en Portugal y 100 centros en Europa y LATAM, lo que supondrá un total de 240 centros en la Península Ibérica y 100 a nivel internacional para finales de 2025.



En cuanto a facturación, la previsión para 2023 contempla los 40M de euros a nivel de grupo.



Sobre Hello Nails

Hello Nails nace en 2018 con el objetivo de cubrir la demanda de servicios especializados y de calidad en el cuidado de manos y pies. Representa uno de los conceptos de negocio que más ha crecido en los últimos años, resultado de una equilibrada suma: ubicaciones idóneas, instalaciones y decoración de los centros, uso de productos de calidad, cumplimiento de procesos estandarizados, el máximo cuidado del servicio al cliente y una correcta metodología de promoción y venta de los servicios que forman parte de su oferta, con el mejor precio del mercado.



Una serie de servicios que, aunque pensados para todos los públicos, centran su atención en el segmento femenino. Y es que Hello Nails es una empresa creada por mujeres y para mujeres, centrada en cubrir no solo sus necesidades estéticas y de bienestar, sino también emocionales, a través de un ambiente relajado donde la mujer pueda desconectar de su estrés diario, centrarse en sí misma y sentirse especial.



