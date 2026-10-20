IA, Datos e Innovación; la revolución financiera que se dará cita en el VIII Financial & Fintech - Urban Event Marketing

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de octubre de 2026.- Una jornada intensiva de networking y conocimiento que desvelará las estrategias clave para afrontar la transformación sin precedentes del ecosistema Fintech y bancario. La Sala Truss del Movistar Arena acogerá durante toda la jornada diferentes paneles de discusión, workshops y keynotes imprescindibles para todos aquellos que quieran mantenerse a la vanguardia. Urban Event Marketing participa en la organización del encuentro, contribuyendo al desarrollo de un evento centrado en la innovación y las nuevas tendencias del sector financiero.

Ponencias magistrales y espacios de innovación en vivo

Además de las mesas de debate, los asistentes a esta VIII Edición del Financial & Fintech Innovation Summit podrán escuchar ponencias magistrales en las que participarán José Antonio Molleda, Senior Advisor y Head of Spain y Steffen Krotsch, Managing Director ambos de UBIMASTER; José Enrique Rodríguez, Managing Director en CODURANCE SPAIN; Dalibor Premus, Regional Lead – Digital Identity en WULTRA; Sergio Fernández de Tejada, S&M Manager de AVIVA VOICE; Emilio Serravalle, Sales Specialist, Fintech de LSEG; Andrea Zamorano, Manager de ciberpsicología en KYMATIO; Alain Navarro, Head of Sales International de FINOVOX; Alberto Lapiedra, Director Comercial y de Desarrollo de Negocio en PROINCENTIVA.

El evento también contará con un espacio dinámico que incluirá workshops de IA imprescindibles para todos los asistentes que quieran mantenerse a la vanguardia: Laura Encina, Financial Strategist y Founder & CEO en ORBA hablará de “Automatización, Estrategia y el Impacto Real de la IA”; Jaime Bofill, Socioen HERBERT SMITH FREEHILLS de “El impacto del nuevo marco normativo europeo”; Miguel Calero, Executive Director de ISBE y miembro de ALASTRIA de “IA y Stablecoins Reguladas para Automatizar los Pagos Globales”; Silvia Hernández, Directora de Clientes estratégicos y globales y miembro del Comité de Dirección de MICROSOFT ESPAÑA de “Reinventar la industria financiera en la práctica”; Yaiza Rubio, Head of Innovation & Partnerships en MAS ORANGE de “Modern cybercriminals don’t hack in, they log in” y Pilar Troncoso, Chief Relations Officer y Manuel Abella, Strategy & Ops Manager ambos de QCENTROID de “Sincronizando IA, Blockchain y Computación Cuántica”.

Encuentros Privados para CIOs y CFOs

Otra de las acciones que se llevará a cabo en el marco de la VIII Edición del Financial & Fintech Innovation Summit es el encuentro de debate privado entre Directores IT y, el encuentro anual entre CFOs y responsables financieros.

Por último, Salvador Molina, presidente del Foro ECOFIN y del Clúster Madrid Capital FinTech, clausurará el encuentro con una sesión de cierre sobre el futuro de los pagos para destapar el mapa del juego financiero global, la batalla entre el euro digital y el fin del efectivo y quién mandará realmente en nuestro bolsillo.

Este evento es posible gracias al apoyo de ARSYS, AVIVA VOICE, CIVISLEND, CODURANCE, EXPERIAN, FINOVOX, FLEXERA, GENERIX, KRITERO, KYMATIO, KYRIBA, LSEG, POWENS, PROINCENTIVA, RUBRICAE, SIGNICAT, TIETO, UBIMASTER, WEBID y WULTRA.

Para conocer la agenda completa del encuentro y las ponencias que se llevarán a cabo, se puede acceder a la web oficial del encuentro o registrarse para asistir como invitado aquí.

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