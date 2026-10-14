La industria mundial del reciclaje se da cita en Málaga para definir el futuro del sector

Susie Burrage, OBE, presidenta del BIR - Bureau of International Recycling (BIR)

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 14 de octubre de 2026.- La Convención Mundial de Reciclaje del BIR reunirá a más de 1.500 profesionales los días 26 y 27 de octubre en FYCMA, con actividades previas el día 25, en un contexto marcado por los retos comerciales y regulatorios y la necesidad de atraer nuevo talento al sector

BIR World Recycling Convention & Exhibition, FYCMA, Málaga, (25), 26 y 27 de octubre de 2026



El Bureau of International Recycling (BIR) reunirá a más de 1.500 profesionales de la industria del reciclaje en su Convención Mundial de Reciclaje, que se celebrará los días (25), 26 y 27 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Se trata de la primera ocasión en que Málaga acoge este evento internacional y de la undécima edición que se celebra en España. El firme compromiso de FYCMA con la sostenibilidad contempla el uso de energía solar, la implantación de prácticas de economía circular y la medición de la huella de carbono.



La convención se celebra en un momento decisivo para la industria. Las propuestas para restringir las exportaciones de determinados materiales desde la Unión Europea generan preocupación por sus posibles efectos sobre el acceso a los mercados internacionales y la resiliencia de las cadenas de suministro globales. En este marco, el programa analizará la evolución de los mercados, el comercio internacional y el marco regulatorio, además de abordar las competencias profesionales y el talento que necesita el sector para afrontar el futuro.



BIR ha anunciado como ponente principal a Simon Schnetzer, investigador especializado en juventud, asesor de liderazgo y experto en cambio generacional y futuro del trabajo. Su intervención, titulada Generation Future: Building the Recycling Workforce of Tomorrow, examinará las expectativas de las nuevas generaciones y ofrecerá claves para atraer, motivar y capacitar a los profesionales que requiere la industria.



Entre las sesiones más destacadas figuran una jornada conjunta de la División de Plásticos y el Comité de Neumáticos y Caucho; presentaciones del Consejo Internacional de Medio Ambiente y del Consejo Internacional de Comercio; y análisis de mercado a cargo de las divisiones de Metales Férricos y No Férricos, así como de los comités de Electrónicos y de Acero Inoxidable y Aleaciones Especiales.



Susie Burrage, OBE, presidenta del BIR, ha señalado: "Atravesamos uno de los periodos más difíciles para la industria del reciclaje. Estamos en primera línea frente a los acontecimientos geopolíticos, los cambios regulatorios y las crecientes exigencias en materia de sostenibilidad. Encuentros como el de Málaga nos permiten hacer oír una voz colectiva y contribuir activamente a definir nuestro propio futuro".



Por su parte, Arnaud Brunet, director general del BIR, ha destacado la importancia de atraer a nuevos profesionales: "El sector del reciclaje necesita atraer al mejor talento de todo el mundo: especialistas en mecánica, científicos, economistas y muchos otros perfiles. Durante el encuentro de Málaga anunciaremos nuevas iniciativas que pondremos en marcha para captar y fidelizar ese talento".



El programa completo está disponible en https://www.bir.org/bir-malaga-2026.

Contacto

Nombre contacto: Mónica Facal

Descripción contacto: Zinkings Idea Lab

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