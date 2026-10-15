Kyriba y Esker unen fuerzas para conectar las operaciones financieras y la tesorería

Kyriba y Esker - Kyriba y Esker

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza estratégica sienta las bases de una Plataforma de Operaciones de Liquidez que conecta la inteligencia de tesorería con las operaciones financieras

Madrid, 15 de octubre de 2026.- Kyriba y Esker han anunciado una alianza estratégica para transformar la forma en que las empresas prevén, gestionan y optimizan su liquidez.



Al combinar la inteligencia de tesorería y liquidez de Kyriba con la inteligencia operativa y las capacidades de ejecución de Esker en los procesos Source-to-Pay y Order-to-Cash, la colaboración permitirá a los CFO anticipar mejor sus necesidades de caja, optimizar el capital circulante y convertir los análisis de liquidez en acciones operativas concretas.



Juntas, las dos organizaciones están sentando las bases de una nueva Plataforma de Operaciones de Liquidez (Liquidity Operating Platform), diseñada para conectar la toma de decisiones en tesorería con los procesos financieros que influyen directamente en el flujo de caja.



La Plataforma de Operaciones de Liquidez integra señales operativas en tiempo real en los procesos de previsión de tesorería, permitiendo comprender por qué cambia una previsión, evaluar su impacto y adoptar medidas correctivas antes de que los resultados se materialicen. Asimismo, reduce el esfuerzo manual y las necesidades de integración tecnológica requeridas para conectar las operaciones financieras con la tesorería.



Por ejemplo, cuando un cliente importante incumple un compromiso de pago, Esker detecta y comunica automáticamente esta situación a Kyriba, permitiendo a los equipos de tesorería evaluar su posible impacto sobre la liquidez a corto plazo.



"Esta alianza demuestra que el futuro de la tesorería debe estar impulsado por la realidad operativa", afirma Melissa Di Donato, presidenta y CEO de Kyriba. "Los directores financieros necesitan visibilidad sobre los movimientos reales de efectivo, capacidad para anticiparlos con precisión y herramientas para actuar de forma decidida, no reaccionar días o semanas más tarde. Kyriba aporta inteligencia de liquidez y previsión financiera. Esker aporta la realidad operativa y la capacidad de ejecución. Juntos cerramos la brecha entre lo que conocen las operaciones financieras y lo que decide la tesorería, garantizando que cada decisión siga siendo auditable, gobernada y bajo el control del CFO".



La Plataforma de Operaciones de Liquidez combina tres capacidades complementarias: La capa de inteligencia operativa y ejecución de Esker, que aporta visibilidad y capacidad de orquestación sobre los procesos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y demás flujos financieros; la capa de inteligencia de tesorería y liquidez de Kyriba, que integra conectividad bancaria, previsión de tesorería, planificación de liquidez y capacidades de IA Agéntica Confiable (Trusted Agentic AI); y una capa de orquestación conectada que permite que los análisis y las acciones gobernadas fluyan de forma transparente entre tesorería y operaciones financieras. En conjunto, estas capacidades generan un ciclo continuo de realimentación: los datos operativos mejoran la precisión de las previsiones de tesorería, mientras que la inteligencia de tesorería ayuda a los equipos financieros a priorizar aquellas acciones que tienen un mayor impacto en la liquidez y el capital circulante.



"Los equipos de operaciones financieras son quienes gestionan el momento de la verdad: cuando el efectivo se genera, se mueve y se cobra", señala Jean-Michel Bérard, fundador y CEO de Esker. "Sin embargo, esa realidad operativa rara vez se traslada a la tesorería, y las prioridades de tesorería tampoco suelen reflejarse en las operaciones diarias. Esta alianza transforma la forma en que trabaja la Oficina del CFO. Los equipos operativos podrán priorizar sus acciones basándose en información de tesorería, y la tesorería podrá actuar sobre datos operativos reales".



Esta colaboración responde además a una tendencia creciente del mercado. Según Kevin Permenter, Director de Investigación de IDC: "Estamos viendo cómo las plataformas de tesorería evolucionan hacia los procesos operativos que generan el efectivo, porque los clientes demandan un enfoque más integrado. Los datos de cuentas a pagar, cuentas a cobrar y tesorería ya no pueden permanecer aislados en sistemas independientes. La ventaja competitiva estará en manos de quienes sean capaces de conectarlos".



Kyriba y Esker seguirán invirtiendo y desarrollando sus respectivas plataformas. La alianza incorpora una capa de conexión para abordar desafíos de negocio que ninguna de las dos plataformas puede resolver por sí sola.



Al unir dos soluciones complementarias al servicio de la Oficina del CFO, la colaboración permitirá a los clientes ampliar el valor de sus inversiones tecnológicas actuales y beneficiarse de capacidades más integradas entre finanzas y tesorería, sin necesidad de sustituir los sistemas ya existentes.



Inicialmente, la colaboración se centrará en dos capacidades clave, cuya disponibilidad para los primeros clientes está prevista para 2027: integrar señales operativas en tiempo real de cuentas a pagar y cuentas a cobrar en los procesos de previsión de tesorería y simplificar la conectividad de extractos bancarios y pagos entre ambas plataformas.



A más largo plazo, Kyriba y Esker aspiran a evolucionar esta base hacia una orquestación bidireccional de la liquidez impulsada por inteligencia artificial, en la que la inteligencia de tesorería informe continuamente las prioridades operativas y los procesos financieros proporcionen retroalimentación en tiempo real para mejorar la toma de decisiones sobre liquidez. Esta visión permitirá una gestión del capital circulante cada vez más proactiva y automatizada, con los mecanismos adecuados de gobernanza y supervisión humana.



Sobre Kyriba

Kyriba es líder mundial en gestión del rendimiento de la liquidez. Más de 4.000 organizaciones en 170 países confían en su plataforma para conectar, proteger, prever y optimizar su liquidez.



Su plataforma SaaS segura y escalable combina datos financieros de nivel tesorería, inteligencia explicable y automatización financiera. Su solución de inteligencia artificial Trusted AI (TAI) transforma datos financieros complejos en información accionable con total transparencia y control. La plataforma procesa más de 3.600 millones de transacciones bancarias y más de 51 billones de dólares en pagos cada año, a través de 10.000 entidades bancarias.



Más en: www.kyriba.com/es



Sobre Esker

Durante más de 40 años, Esker ha reinventado la forma en que la tecnología ayuda a las empresas a trabajar mejor. Hoy, la Suite de IA Agéntica de Esker para la Oficina del CFO combina automatización probada con agentes de IA que convierten los datos en acciones a lo largo de los procesos source-to-pay y order-to-cash, mejorando el capital circulante y el flujo de caja, impulsando la productividad y optimizando el rendimiento financiero. Esta combinación de experiencia, tecnología de confianza e innovación continua permite una mayor autonomía en los procesos, manteniendo siempre a las personas al mando de las decisiones que realmente importan. Con sede en Lyon (Francia), Esker cuenta con 1.200 empleados distribuidos en 15 ubicaciones en todo el mundo.



Más en: www.esker.com/es

Contacto

Nombre contacto: Marta Vega

Descripción contacto: Esker

Teléfono de contacto: 616326425



