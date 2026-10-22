La LEGO Flagship Store de Barcelona celebra su quinto aniversario con actividades especiales - La LEGO Flagship Store

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 29 al 31 de octubre, la tienda de Passeig de Gràcia ofrecerá actividades de construcción, sorpresas de Halloween y encuentros con personajes LEGO. La celebración contará también con la llegada del nuevo set LEGO Architecture Sagrada Familia y la visita de su diseñador.

Barcelona, 22 de octubre de 2026.- La LEGO Flagship Store de Barcelona cumple cinco años y lo celebra con una programación especial para los amantes del juego y la creatividad. Del 29 al 31 de octubre, la tienda situada en el número 9 de Passeig de Gràcia invitará a familias y fans de todas las edades a participar en tres jornadas repletas de actividades y sorpresas.

Durante estos días, los visitantes podrán disfrutar de sesiones de pintacaras, encuentros con un personaje LEGO, talleres de construcción de pequeños modelos para llevarse a casa y una actividad colaborativa para decorar la tarta de cumpleaños de la tienda. La programación también incluirá una búsqueda de fantasmas con motivo de Halloween, un nuevo sello para el pasaporte LEGO y la creación de un mural de mosaico colectivo.

La Sagrada Familia, protagonista de la celebración

Uno de los grandes hitos del aniversario será la presentación, el 26 de octubre, de la versión actualizada del modelo LEGO de gran formato de la Sagrada Familia que se exhibe en la tienda. La renovación incorpora 15.285 nuevos ladrillos y 61 horas adicionales de trabajo, hasta alcanzar un total de 237.567 piezas y 1.331 horas de construcción.

Además, el sábado 31 de octubre, los fans tendrán la oportunidad de adquirir anticipadamente el nuevo set LEGO Architecture Sagrada Familia (21065), compuesto por 12.060 piezas, antes de su lanzamiento en el resto de países.

Su diseñador, Rok Žgalin Kobe, estará presente en la Flagship Store de Passeig de Gràcia de 9:30 a 11:00 horas para firmar ejemplares. Por la tarde, de 17:00 a 21:00 horas, participará en una segunda sesión de firmas en la LEGO Store de L'Illa Diagonal.

Inaugurada el 29 de octubre de 2021, la tienda fue la primera flagship del Grupo LEGO en España y la primera de Europa diseñada bajo el concepto de retailtainment, que combina compras y entretenimiento. Con más de 800 metros cuadrados de superficie total y una decoración inspirada en el modernismo catalán y la obra de Antoni Gaudí, se ha consolidado como un espacio para descubrir, construir y compartir la creatividad en el corazón de Barcelona.

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